Как помочь солдату адаптироваться к нормальной жизни: допомога психолога

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Все буде добре

Допомога психолога: Как поддержать близкого, вернувшегося с передовой домой, и как помочь ему приспособиться к нормальной жизни?

21.06.2022

Украинские военные на передовой привыкают к адреналину и полевому образу жизни. Когда они возвращаются домой, близкие могут помочь им адаптироваться к обычной жизни. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ―  Светлана Арефния объяснила, как общаться с близкими, которые вернулись с передовой.

Допомога психолога Світлана Арефнія

Бухгалтер Ирина из Киева рассказала, что ее брат служит в ВСУ в горячих точках. Она переживает, сможет ли помочь ему адаптироваться к обычной жизни, когда тот вернется домой. Ирина каждый день поддерживает родственника, однако не понимает, как правильно с ним общаться.

Как обращаться с близким человеком, вернувшегося с передовой, и как помочь ему адаптироваться к нормальной жизни

  1. Выясните, какие изменения произошли с близким человеком.

Посттравматическое стрессовое расстройство появляется у 2-4% людей. Человек на передовой приобретает очень сложный психологический опыт, поэтому переходя в мирную жизнь, он будет вести себя по-другому. Однако это первое время. Они могут реагировать на громкие звуки, быть замкнутыми, быстро есть. Когда вы определите, какие изменения произошли, поймете, как действовать дальше.

  1. Создайте все условия для уютной и комфортной жизни дома.

Военный мечтает о своей кровати, еде, об объятиях и спокойной домашней жизни.

  1. Не нагружайте делами и не требуйте внимания.
  2. Выражайте благодарность за то, что человек защищал страну.

Дайте человеку признание и понимание, что он делал это для семьи, страны, близких.

  1. Относитесь к близкому человеку как обычно.
  2. Не докучайте чрезмерной опекой.
  3. Предложите поддержку.
  4. Расскажите близкому о своей жизни без него.

Человек поймет, что он уже дома и будет привыкать, что возвращается к мирной жизни.

Допомога психолога Світлана Арефнія

  1. Избегайте вопросов о жизни на войне.

Не возвращайте человека в эти воспоминания.

  1. Выслушайте близкого, если он захочет поделиться своими переживаниями.

Обычно так поступают те, у кого высокий уровень переживания, и им нужно выговориться.

  1. Не жалейте человека, который воевал.

Военные не любят, когда их жалеют, т.к. это могут воспринять как слабость.

  1. Не спорьте на тему войны.
  2. Привлекайте близкого человека к бытовым делам.

Последствия войны возникают, если человек не может адаптироваться. Если не хватает адреналина, он начинает агрессировать.

  1. Обсуждайте планы на будущее.

Со временем можно задать вопрос о планах и мечтах, чтобы человек делился своим видением будущего. Для многих военных, долго находящихся на войне, смыслом жизни становится именно она. Поэтому нужно помогать искать другие смыслы.

  1. Предложите помощь психолога.

Если в течение адаптации возникают симптомы, влияющие на общение, на человека, – только тогда нужно обращаться к психологу.

Допомога психолога Світлана Арефнія

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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