Как помочь солдату адаптироваться к нормальной жизни: допомога психолога

Допомога психолога: Как поддержать близкого, вернувшегося с передовой домой, и как помочь ему приспособиться к нормальной жизни?

Украинские военные на передовой привыкают к адреналину и полевому образу жизни. Когда они возвращаются домой, близкие могут помочь им адаптироваться к обычной жизни. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния объяснила, как общаться с близкими, которые вернулись с передовой.

Бухгалтер Ирина из Киева рассказала, что ее брат служит в ВСУ в горячих точках. Она переживает, сможет ли помочь ему адаптироваться к обычной жизни, когда тот вернется домой. Ирина каждый день поддерживает родственника, однако не понимает, как правильно с ним общаться.

Как обращаться с близким человеком, вернувшегося с передовой, и как помочь ему адаптироваться к нормальной жизни

Выясните, какие изменения произошли с близким человеком.

Посттравматическое стрессовое расстройство появляется у 2-4% людей. Человек на передовой приобретает очень сложный психологический опыт, поэтому переходя в мирную жизнь, он будет вести себя по-другому. Однако это первое время. Они могут реагировать на громкие звуки, быть замкнутыми, быстро есть. Когда вы определите, какие изменения произошли, поймете, как действовать дальше.

Создайте все условия для уютной и комфортной жизни дома.

Военный мечтает о своей кровати, еде, об объятиях и спокойной домашней жизни.

Не нагружайте делами и не требуйте внимания. Выражайте благодарность за то, что человек защищал страну.

Дайте человеку признание и понимание, что он делал это для семьи, страны, близких.

Относитесь к близкому человеку как обычно. Не докучайте чрезмерной опекой. Предложите поддержку. Расскажите близкому о своей жизни без него.

Человек поймет, что он уже дома и будет привыкать, что возвращается к мирной жизни.

Избегайте вопросов о жизни на войне.

Не возвращайте человека в эти воспоминания.

Выслушайте близкого, если он захочет поделиться своими переживаниями.

Обычно так поступают те, у кого высокий уровень переживания, и им нужно выговориться.

Не жалейте человека, который воевал.

Военные не любят, когда их жалеют, т.к. это могут воспринять как слабость.

Не спорьте на тему войны. Привлекайте близкого человека к бытовым делам.

Последствия войны возникают, если человек не может адаптироваться. Если не хватает адреналина, он начинает агрессировать.

Обсуждайте планы на будущее.

Со временем можно задать вопрос о планах и мечтах, чтобы человек делился своим видением будущего. Для многих военных, долго находящихся на войне, смыслом жизни становится именно она. Поэтому нужно помогать искать другие смыслы.

Предложите помощь психолога.

Если в течение адаптации возникают симптомы, влияющие на общение, на человека, – только тогда нужно обращаться к психологу.

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