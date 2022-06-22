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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 22 червня?

22.06.2022

У середу, 22 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

допомога психолога андрей жельветро

Більше на тему: Допомога психолога: Панічні атаки через війну ― як допомогти собі або близькій людині

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

У середу, 22.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

  • Залишитися з чоловіком із ревнощів, чи поїхати в безпечне місце та врятувати себе і дітей?
  • З початку війни дитина спить з мамою ― чи будуть негативні наслідки?
  • Як пояснити дитині, що не всі чоловіки зобов’язані йти на фронт?
  • Як дозволити собі почуття та стосунки в умовах війни?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 22 червня о 22:00 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Чи дозволяти дітям гратися у війну?

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