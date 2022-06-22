«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 22 червня?

У середу, 22 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

У середу, 22.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

Залишитися з чоловіком із ревнощів, чи поїхати в безпечне місце та врятувати себе і дітей?

З початку війни дитина спить з мамою ― чи будуть негативні наслідки?

Як пояснити дитині, що не всі чоловіки зобов’язані йти на фронт?

Як дозволити собі почуття та стосунки в умовах війни?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 22 червня о 22:00 на СТБ!

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