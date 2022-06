Мільйони дітей в Україні травмовані психічно через війну, яку почала росія. Навіть у безпеці за кордоном вони тривожаться й почуваються жертвами. Проте, їхня реакція на війну може бути дуже різноманітна. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, чи дозволяти дітям гратися у війну.

2 березня у Маріуполі Маріанна разом із чоловіком та дітьми пережили попадання російської ракети в їхній будинок. Жінка з дітьми евакуювалася в Німеччину. Вона переживає, що її діти побачили війну з найгіршого боку. Вони просять купити солдатиків, щоб гратися, наче Україна «воює» проти росії. Проте матір хоче, щоб вони забули про усе це.

Забути про це майже неможливо, якщо не втратити пам’ять. Те, що ми намагаємося забути, просто викреслити з пам’яті та зі свого життя, воно нагадуватиме згодом про себе. Це буде чіпляти нас. Тому почуття треба проживати ― щоб вони зайшли і як імпульс вийшли.

«Не лякайтеся, ваші діти ― молодці, вони розумні й мудрі, вони знають, що їм треба робити зі своїми почуттями. Але зараз вони відчули себе жертвами, вони хочуть помститися, дати відсіч під час гри», ― каже психолог.

Діти можуть свою енергію та агресію виплеснути у грі. Це важливо, це правильно. Це їх вилікує, підтримає, допоможе зменшити психологічну травму.

Дозвольте їм розтрощити солдатиків чи танки ― один раз, хай виплеснуть злість та енергію.

Якщо будете купувати їм пістолети, то беріть не ті, які схожі на справжню зброю, а, наприклад, водяні або з бульбашками.

Навчіть не використовувати проти інших дітей, вас і тварин.

Не купуйте пістолети, які роблять гучні постріли або вибухи, бо це може викликати тривогу.

