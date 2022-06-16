Миллионы детей в Украине травмированы психически из-за войны, которую начала россия. Даже в безопасности за границей они тревожатся и чувствуют себя жертвами. Однако их реакция на войну может быть очень разнообразна. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, разрешать ли детям играть в войну.

2 марта в Мариуполе Марианна с мужем и детьми пережили попадание российской ракеты в их дом. Женщина с детьми была эвакуирована в Германию. Она переживает, что ее дети увидели войну с самой плохой стороны. Они просят купить солдатиков, чтобы играть, будто Украина «воюет» против россии. Однако мать хочет, чтобы они забыли об этом.

Можно ли забыть о войне

Забыть об этом почти невозможно, если не потерять память. То, что мы пытаемся забыть, просто вычеркнуть из памяти и своей жизни, оно будет напоминать нам впоследствии о себе. Это будет цеплять нас. Поэтому чувства нужно проживать ― чтобы они зашли и как импульс вышли.

«Не пугайтесь, ваши дети ― молодцы, они умны и мудры, они знают, что им нужно делать со своими чувствами. Но сейчас они почувствовали себя жертвами, хотят отомстить, дать отпор во время игры», ― говорит психолог.

Позволять ли детям играть в войну

Не запрещайте своим детям играть в подобные игры, так они избавляются от агрессии.

Дети могут выплеснуть свою энергию и агрессию в игре. Это важно, это верно. Это их вылечит, поддержит, поможет снизить психологическую травму.

Не бойтесь покупать игрушечную военную технику.

Позвольте им разгромить солдатиков или танки ― один раз, пусть выплеснут злость и энергию.

Выбирайте игрушечное оружие, которое наименее похоже на настоящее.

Если будете покупать им пистолеты, то берите не те, которые похожие на настоящее оружие, а, например, водяные или с пузырьками.

Не разрешайте детям использовать игрушечное оружие против людей и животных.

Научите не использовать оружие против других детей, вас и животных.

Избегайте игрушек, издающих резкие и громкие звуки.

Не покупайте пистолеты, производящие громкие выстрелы или взрывы, так как это может вызвать тревогу.

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