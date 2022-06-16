Допомога психолога: Позволять ли детям играть в войну?
Миллионы детей в Украине травмированы психически из-за войны, которую начала россия. Даже в безопасности за границей они тревожатся и чувствуют себя жертвами. Однако их реакция на войну может быть очень разнообразна. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, разрешать ли детям играть в войну.
2 марта в Мариуполе Марианна с мужем и детьми пережили попадание российской ракеты в их дом. Женщина с детьми была эвакуирована в Германию. Она переживает, что ее дети увидели войну с самой плохой стороны. Они просят купить солдатиков, чтобы играть, будто Украина «воюет» против россии. Однако мать хочет, чтобы они забыли об этом.
Можно ли забыть о войне
Забыть об этом почти невозможно, если не потерять память. То, что мы пытаемся забыть, просто вычеркнуть из памяти и своей жизни, оно будет напоминать нам впоследствии о себе. Это будет цеплять нас. Поэтому чувства нужно проживать ― чтобы они зашли и как импульс вышли.
«Не пугайтесь, ваши дети ― молодцы, они умны и мудры, они знают, что им нужно делать со своими чувствами. Но сейчас они почувствовали себя жертвами, хотят отомстить, дать отпор во время игры», ― говорит психолог.
Позволять ли детям играть в войну
- Не запрещайте своим детям играть в подобные игры, так они избавляются от агрессии.
Дети могут выплеснуть свою энергию и агрессию в игре. Это важно, это верно. Это их вылечит, поддержит, поможет снизить психологическую травму.
- Не бойтесь покупать игрушечную военную технику.
Позвольте им разгромить солдатиков или танки ― один раз, пусть выплеснут злость и энергию.
- Выбирайте игрушечное оружие, которое наименее похоже на настоящее.
Если будете покупать им пистолеты, то берите не те, которые похожие на настоящее оружие, а, например, водяные или с пузырьками.
- Не разрешайте детям использовать игрушечное оружие против людей и животных.
Научите не использовать оружие против других детей, вас и животных.
- Избегайте игрушек, издающих резкие и громкие звуки.
Не покупайте пистолеты, производящие громкие выстрелы или взрывы, так как это может вызвать тревогу.
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