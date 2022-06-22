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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 22 июня?

22.06.2022

В среду, 22 июня, в 22:00 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

допомога психолога андрей жельветро

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

В среду, 22.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

  • Остаться с мужем из ревности, или уехать в безопасное место и спасти себя и детей?
  • С начала войны ребенок спит с мамой ― будут ли негативные последствия?
  • Как объяснить ребенку, что не все мужчины обязаны идти на фронт?
  • Как разрешить себе чувства и отношения в условиях войны?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 22 июня в 22:00 на СТБ!

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