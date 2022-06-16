У четвер, 16 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У четвер, 16.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» Андрій Жельветро поділиться порадами:

Як впоратися з почуттям провини та пережити загибель домашніх улюбленців?

Чи дозволяти дітям гратися у війну?

Як не вигоріти на роботі в умовах війни?

Як відповідати на запитання про війну, щоб самому не травмуватися та людей не відштовхувати?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 16 червня о 22:00 на СТБ!

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