В четверг, 16 июня, в 22:00 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В четверг, 16.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Андрей Жельветро поделится советами:

Как справиться с чувством вины и пережить гибель домашних питомцев?

Позволять ли детям играть в войну?

Как не выгореть на работе в условиях войны?

Как отвечать на вопросы о войне, чтобы самому не травмироваться и людей не отталкивать?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 16 июня в 22:00 на СТБ!

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