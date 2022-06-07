Допомога психолога: Что делать, если я еще не могу адаптироваться к жизни в условиях войны?
Полномасштабная атака россии на Украину 24 февраля была неожиданностью для украинцев. Людям пришлось привыкать к жизни в условиях войны, обстрелам и укрытиям. Большинство украинцев адаптировались, однако есть люди, которым до сих пор трудно привыкнуть к такой жизни. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объясняет, что делать, если до сих пор не можете адаптироваться к жизни в условиях войны.
Анна из Херсона из-за оккупации эвакуировалась в Турцию. До войны она была тренером-реабилитологом со своей студией. Из-за войны Анна все бросила и уехала к родственникам. И вроде бы все хорошо, но каждый раз, когда женщина говорит о войне, все равно начинаются слезы и истерика. Это состояние длится уже месяц, и Анна хочет знать, когда это пройдет.
Что делать, если я еще не могу адаптироваться к жизни в условиях войны
- Спланируйте самостоятельно свой график адаптации ― можно даже в виде календаря.
Вы начинаете адаптироваться к жизни во время войны только сейчас, после переезда. Другие люди начали адаптироваться раньше, поэтому многие уже привыкли к такой реальности. Себе нужно помочь ― можно самостоятельно спланировать адаптацию и управлять процессом.
- Запланируйте день, в который вы можете переживать о войне. Но только один день в неделю.
- Выберите отдельный день для общения.
- Если не находите единомышленников – пишите о своих переживаниях на странице в соцсетях.
Другие люди адаптировались к войне, а вы ― нет. Если вы не находите поддержки в своем окружении ― пишите посты в соцсетях, чтобы разгружать эмоциональное состояние.
- Отдельный день уделите заботе о собственном здоровье.
Важно дать телу физическую нагрузку, побаловать себя чем-то вкусным, дать удовольствие.
- Обязательно уделяйте время самореализации.
Один день уделяйте карьере, социальному статусу, деньгам, бизнесу. Решайте, как вы можете улучшить свое положение.
- Постепенно сокращайте количество дней для страданий.
Вы должны заполнить свою неделю смыслами. Ваша задача, чтобы «дней страданий» стало мало и постепенно потребность в них отпала.
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