Полномасштабная атака россии на Украину 24 февраля была неожиданностью для украинцев. Людям пришлось привыкать к жизни в условиях войны, обстрелам и укрытиям. Большинство украинцев адаптировались, однако есть люди, которым до сих пор трудно привыкнуть к такой жизни. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объясняет, что делать, если до сих пор не можете адаптироваться к жизни в условиях войны.

Анна из Херсона из-за оккупации эвакуировалась в Турцию. До войны она была тренером-реабилитологом со своей студией. Из-за войны Анна все бросила и уехала к родственникам. И вроде бы все хорошо, но каждый раз, когда женщина говорит о войне, все равно начинаются слезы и истерика. Это состояние длится уже месяц, и Анна хочет знать, когда это пройдет.

Что делать, если я еще не могу адаптироваться к жизни в условиях войны

Спланируйте самостоятельно свой график адаптации ― можно даже в виде календаря.

Вы начинаете адаптироваться к жизни во время войны только сейчас, после переезда. Другие люди начали адаптироваться раньше, поэтому многие уже привыкли к такой реальности. Себе нужно помочь ― можно самостоятельно спланировать адаптацию и управлять процессом.

Запланируйте день, в который вы можете переживать о войне. Но только один день в неделю. Выберите отдельный день для общения. Если не находите единомышленников – пишите о своих переживаниях на странице в соцсетях.

Другие люди адаптировались к войне, а вы ― нет. Если вы не находите поддержки в своем окружении ― пишите посты в соцсетях, чтобы разгружать эмоциональное состояние.

Отдельный день уделите заботе о собственном здоровье.

Важно дать телу физическую нагрузку, побаловать себя чем-то вкусным, дать удовольствие.

Обязательно уделяйте время самореализации.

Один день уделяйте карьере, социальному статусу, деньгам, бизнесу. Решайте, как вы можете улучшить свое положение.

Постепенно сокращайте количество дней для страданий.

Вы должны заполнить свою неделю смыслами. Ваша задача, чтобы «дней страданий» стало мало и постепенно потребность в них отпала.

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.