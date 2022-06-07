Допомога психолога: Що робити, якщо я досі не можу адаптуватися до життя в умовах війни?
Повномасштабна атака росії на Україну 24 лютого була несподіванкою для українців. Людям довелося звикати до життя в умовах війни, обстрілів та укриттів. Більшість українців адаптувалося, проте є люди, яким досі важко звикнути до такого життя. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснює, що робити, якщо досі не можете адаптуватися до життя в умовах війни.
Анна з Херсона через окупацію евакуювалася до Туреччини. До війни вона була тренером-реабілітологом із власною студією. Через війну Анна все кинула та поїхала до родичів. І начебто все добре, але кожного разу, коли жінка говорить про війну, все одно починаються сльози та істерика. Цей стан триває вже місяць, і Анна хоче знати, коли це минеться.
Що робити, якщо я досі не можу адаптуватися до життя в умовах війни
- Сплануйте самостійно свій графік адаптації ― можна навіть у вигляді календаря.
Ви починаєте адаптуватися до життя під час війни тільки зараз ― після переїзду. Інші люди почали адаптуватися раніше, тому багато хто вже звик до такої реальності. Собі треба допомогти ― можна самостійно спланувати адаптацію та керувати процесом.
- Заплануйте день, в який ви можете переживати через війну. Але тільки один день на тиждень.
- Виділіть окремий день для спілкування.
- Якщо не знаходите однодумців ― пишіть про свої переживання на сторінці у соцмережах.
Інші люди адаптувалися до війні, а ви ― ні. Якщо ви не знаходите підтримки у своєму оточенні ― пишіть пости у соцмережах, щоб розвантажувати емоційний стан.
- Окремий день приділіть піклуванню про власне здоров’я.
Важливо дати тілу фізичне навантаження, побалувати себе чимось смачним, дати задоволення.
- Обов’язково приділяйте час самореалізації.
Один день приділяйте кар’єрі, соціальному статусу, грошам, бізнесу. Вирішуйте, як ви можете покращити своє становище.
- Поступово скорочуйте кількість днів «для страждань».
Ви маєте заповнити свій тиждень сенсами. Ваша задача, щоб «днів страждань» стало мало і поступово потреба у них відпала.
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