Повномасштабна атака росії на Україну 24 лютого була несподіванкою для українців. Людям довелося звикати до життя в умовах війни, обстрілів та укриттів. Більшість українців адаптувалося, проте є люди, яким досі важко звикнути до такого життя. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснює, що робити, якщо досі не можете адаптуватися до життя в умовах війни.

Анна з Херсона через окупацію евакуювалася до Туреччини. До війни вона була тренером-реабілітологом із власною студією. Через війну Анна все кинула та поїхала до родичів. І начебто все добре, але кожного разу, коли жінка говорить про війну, все одно починаються сльози та істерика. Цей стан триває вже місяць, і Анна хоче знати, коли це минеться.

Що робити, якщо я досі не можу адаптуватися до життя в умовах війни

Ви починаєте адаптуватися до життя під час війни тільки зараз ― після переїзду. Інші люди почали адаптуватися раніше, тому багато хто вже звик до такої реальності. Собі треба допомогти ― можна самостійно спланувати адаптацію та керувати процесом.

Інші люди адаптувалися до війні, а ви ― ні. Якщо ви не знаходите підтримки у своєму оточенні ― пишіть пости у соцмережах, щоб розвантажувати емоційний стан.

Важливо дати тілу фізичне навантаження, побалувати себе чимось смачним, дати задоволення.

Один день приділяйте кар’єрі, соціальному статусу, грошам, бізнесу. Вирішуйте, як ви можете покращити своє становище.

Ви маєте заповнити свій тиждень сенсами. Ваша задача, щоб «днів страждань» стало мало і поступово потреба у них відпала.

