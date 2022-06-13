Неожиданно для украинцев 24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну. Часть сограждан решили покинуть свои города, а другие остались дома. Когда начали возвращаться те, кто выехал, частыми стали недоразумения с теми, кто оставался в опасности. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объясняет, как избежать конфликтов выехавших из-за войны и тех, кто остался во время боевых действий.

Алина из Киева работа менеджером в торгово-промышленном комплексе. С началом войны она выехала в Тернопольскую область, чтобы не слышать взрывов и сирен. Когда стало спокойнее и безопаснее, она вернулась. Женщина столкнулась с тем, что выехавших работников называют предателями те, кто остался. Коллеги не хотят работать и доверять тем, кто покинул их в самый важный момент. Алина хочет понять, почему к ней так относятся и какие подобрать слова для общения.

Чувство несправедливости

Когда оставшиеся под обстрелами люди думают о выехавших, происходит измерение горем. Это чувство есть у тех людей, которые не уезжали и приняли решение переждать боевые действия дома. Почему они сейчас испытывают агрессию? Им было страшно, не хватало поддержки ― никто их не успокаивал, не говорил: «Я тебя люблю, я с тобой, все будет хорошо, мы справимся». Поэтому таким образом они проявляют крик о поддержке.

Как избежать конфликтов между выехавшими из города и теми, кто остался в опасности во время боевых действий

Определите собственные границы и не разрешайте агрессору их нарушать.

Не давайте человеку сразу агрессировать на вас. Если вы не можете удержать границы, временно прекратите общение, пока человек не успокоится.

Поддерживайте только тех, кто просит о помощи.

Если человек открыт к диалогу и есть внутренний ресурс, то можно общаться. Следует доказать, что решение уехать или остаться было осознанным у каждой из сторон и выбор во время войны не может быть правильным или нет.

Старайтесь понять других ― задавайте вопросы о чувствах, которые переживал человек.

Без эмпатии сейчас будет очень сложно. Эмпатия ― способность испытывать состояние и эмоции другого человека: что он напуган, встревожен, нуждается в поддержке. Просто задавайте ему вопрос: что им двигало, как ему было сложно, что ему помогало. Необходимо своим отношением показать, как можно себя вести, чтобы не ссориться.

Сформулируйте правила этикета общения во время войны.

Важно восстановить общение с коллективом. Можно сформулировать правила на время войны: какие темы можно и какие нельзя поднимать в разговоре, объяснить причины.

Организуйте совместное времяпрепровождение.

Неформальные средства совместного взаимодействия для коллег улучшат ситуацию в коллективе.

Дайте возможность людям выговориться.

Можно собрать истории работников, чтобы они могли рассказать, как переживают войну.

Ведите себя в соответствии с ограничениями военного положения.

Конфликты могут происходить из-за несовпадения мировоззрения. Чтобы избежать конфликтов, нужно запомнить о некоторых правилах. Тем, кто вернулся, следует помнить, что атмосфера войны в городе никуда не делась. Если вы привыкли громко петь на улице, громко кататься на мотоцикле или выпивать в сквере ― не надо этого делать. В стране война, а вы ведете себя так, как будто ее нет.

Делайте замечания вежливо, не переходите на личности и избегайте агрессивного поведения.

Если вам не нравится поведение или поступки вернувшихся в город людей, то вы можете вежливо сделать им замечания. Например, сказать, что они очень громко себя ведут, или что сейчас их поведение неуместно. Если это делать навязчиво, вы станете агрессором, а эмоциональное и психологическое давление заставляют страдать людей, которые покидают страну с болью в сердце.

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