Допомога психолога: Как избежать конфликтов между выехавшими из города и теми, кто остался в опасности во время боевых действий?
Неожиданно для украинцев 24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну. Часть сограждан решили покинуть свои города, а другие остались дома. Когда начали возвращаться те, кто выехал, частыми стали недоразумения с теми, кто оставался в опасности. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объясняет, как избежать конфликтов выехавших из-за войны и тех, кто остался во время боевых действий.
Алина из Киева работа менеджером в торгово-промышленном комплексе. С началом войны она выехала в Тернопольскую область, чтобы не слышать взрывов и сирен. Когда стало спокойнее и безопаснее, она вернулась. Женщина столкнулась с тем, что выехавших работников называют предателями те, кто остался. Коллеги не хотят работать и доверять тем, кто покинул их в самый важный момент. Алина хочет понять, почему к ней так относятся и какие подобрать слова для общения.
Чувство несправедливости
Когда оставшиеся под обстрелами люди думают о выехавших, происходит измерение горем. Это чувство есть у тех людей, которые не уезжали и приняли решение переждать боевые действия дома. Почему они сейчас испытывают агрессию? Им было страшно, не хватало поддержки ― никто их не успокаивал, не говорил: «Я тебя люблю, я с тобой, все будет хорошо, мы справимся». Поэтому таким образом они проявляют крик о поддержке.
Как избежать конфликтов между выехавшими из города и теми, кто остался в опасности во время боевых действий
- Определите собственные границы и не разрешайте агрессору их нарушать.
Не давайте человеку сразу агрессировать на вас. Если вы не можете удержать границы, временно прекратите общение, пока человек не успокоится.
- Поддерживайте только тех, кто просит о помощи.
Если человек открыт к диалогу и есть внутренний ресурс, то можно общаться. Следует доказать, что решение уехать или остаться было осознанным у каждой из сторон и выбор во время войны не может быть правильным или нет.
- Старайтесь понять других ― задавайте вопросы о чувствах, которые переживал человек.
Без эмпатии сейчас будет очень сложно. Эмпатия ― способность испытывать состояние и эмоции другого человека: что он напуган, встревожен, нуждается в поддержке. Просто задавайте ему вопрос: что им двигало, как ему было сложно, что ему помогало. Необходимо своим отношением показать, как можно себя вести, чтобы не ссориться.
- Сформулируйте правила этикета общения во время войны.
Важно восстановить общение с коллективом. Можно сформулировать правила на время войны: какие темы можно и какие нельзя поднимать в разговоре, объяснить причины.
- Организуйте совместное времяпрепровождение.
Неформальные средства совместного взаимодействия для коллег улучшат ситуацию в коллективе.
- Дайте возможность людям выговориться.
Можно собрать истории работников, чтобы они могли рассказать, как переживают войну.
- Ведите себя в соответствии с ограничениями военного положения.
Конфликты могут происходить из-за несовпадения мировоззрения. Чтобы избежать конфликтов, нужно запомнить о некоторых правилах. Тем, кто вернулся, следует помнить, что атмосфера войны в городе никуда не делась. Если вы привыкли громко петь на улице, громко кататься на мотоцикле или выпивать в сквере ― не надо этого делать. В стране война, а вы ведете себя так, как будто ее нет.
- Делайте замечания вежливо, не переходите на личности и избегайте агрессивного поведения.
Если вам не нравится поведение или поступки вернувшихся в город людей, то вы можете вежливо сделать им замечания. Например, сказать, что они очень громко себя ведут, или что сейчас их поведение неуместно. Если это делать навязчиво, вы станете агрессором, а эмоциональное и психологическое давление заставляют страдать людей, которые покидают страну с болью в сердце.
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