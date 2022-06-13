У понеділок, 13 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У понеділок, 13.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» Андрій Жельветро поділиться порадами:

Як чоловікам впоратися з сумом через розлуку з родиною?

Як позбутися провини, коли не можеш допомогти всім, хто просить?

Як уникнути конфліктів між тими, хто виїхав з міста, й тими, хто залишився в небезпеці під час бойових дій?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 13 червня о 22:00 на СТБ!

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