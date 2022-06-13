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«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 13 июня?

13.06.2022

В понедельник, 13 июня, в 22:00 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

допомога психолога андрей жельветро

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В понедельник, 13.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Андрей Жельветро поделится советами:

  • Как мужчинам справиться с грустью из-за разлуки с семьей?
  • Как избавиться от вины, когда не можешь помочь всем просящим?
  • Как избежать конфликтов между выехавшими из города и теми, кто остался в опасности во время боевых действий?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 13 июня в 22:00 на СТБ!

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