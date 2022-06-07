Допомога психолога: Что делать, если обострились переживания из-за войны?
С 24 февраля многие украинцы испытали шоковое состояние, острый стресс. Кто-то начал быстро адаптироваться к жизни во время войны, а у других этот процесс проходит медленнее. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объясняет, что делать, если обострились переживания по поводу войны.
Ирина из Чернигова в течение почти трех месяцев держалась морально, однако неожиданно стала очень эмоционально реагировать на все события в Украине, фото потерпевших, гибель знакомых, рассказы. Почему так?
Что делать, если обострились переживания по поводу войны
- Не сдерживайте чувства, найдите способ их выплеснуть и прожить.
Сначала работал механизм, защищавший людей от эмоций. Теперь он заблокировался, и мы начинаем чувствовать боль, которую нам принесли россияне из-за войны. Важно не игнорировать чувства, которые сейчас испытываете. Когда пройдет период высвобождения чувств, возвращайтесь к жизни.
- Регулярно общайтесь с единомышленниками.
- Выделяйте время, чтобы побыть одному.
Это необходимо, чтобы понять и принять чувства.
- Займитесь творчеством, проводите время с детьми, играйте с домашними любимцами – делайте то, что придает ощущение счастья.
- Уделяйте время работе, которая может дать любой ощутимый результат.
- Побудьте в тишине, например, во время прогулок, чтобы проветрить свои мысли.
- Не игнорируйте здоровый сон.
Если хочется спать, можно лечь и днем.
- Выполняйте каждый день хотя бы несколько физических упражнений.
Найдите время для физических нагрузок. Нужно понять, что вы долго сдерживали себя, и сейчас несколько недель уйдут на приспособление к жизни.
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