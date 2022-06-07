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Допомога психолога: Что делать, если обострились переживания из-за войны?

07.06.2022

С 24 февраля многие украинцы испытали шоковое состояние, острый стресс. Кто-то начал быстро адаптироваться к жизни во время войны, а у других этот процесс проходит медленнее. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объясняет, что делать, если обострились переживания по поводу войны.

Допомога психолога

Ирина из Чернигова в течение почти трех месяцев держалась морально, однако неожиданно стала очень эмоционально реагировать на все события в Украине, фото потерпевших, гибель знакомых, рассказы. Почему так?

Что делать, если обострились переживания по поводу войны

  1. Не сдерживайте чувства, найдите способ их выплеснуть и прожить.

Сначала работал механизм, защищавший людей от эмоций. Теперь он заблокировался, и мы начинаем чувствовать боль, которую нам принесли россияне из-за войны. Важно не игнорировать чувства, которые сейчас испытываете. Когда пройдет период высвобождения чувств, возвращайтесь к жизни.

  1. Регулярно общайтесь с единомышленниками.
  2. Выделяйте время, чтобы побыть одному.

Это необходимо, чтобы понять и принять чувства.

  1. Займитесь творчеством, проводите время с детьми, играйте с домашними любимцами – делайте то, что придает ощущение счастья.
  2. Уделяйте время работе, которая может дать любой ощутимый результат.
  3. Побудьте в тишине, например, во время прогулок, чтобы проветрить свои мысли.
  4. Не игнорируйте здоровый сон.

Если хочется спать, можно лечь и днем.

  1. Выполняйте каждый день хотя бы несколько физических упражнений.

Найдите время для физических нагрузок. Нужно понять, что вы долго сдерживали себя, и сейчас несколько недель уйдут на приспособление к жизни.

Допомога психолога

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