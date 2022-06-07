З 24 лютого багато українців пережили шоковий стан, гострий стрес. Хтось почав швидко адаптуватися до життя під час війни, а у інших цей процес проходить повільніше. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснює, що робити, якщо загострилися переживання щодо війни.

Ірина з Чернігова протягом майже трьох місяців трималася морально, проте несподівано почала дуже емоційно реагувати на всі події в Україні, фото потерпілих, загибель знайомих, розповіді. Чому так?

Що робити, якщо загострилися переживання щодо війни

Не стримуйте почуття, знайдіть спосіб їх виплеснути та прожити.

Спочатку працював механізм, який захищав людей від емоцій. Тепер він заблокувався, і ми починаємо відчувати біль, який нам завдали росіяни через війну. Важливо не ігнорувати почуття, які зараз відчуваєте. Коли пройде період вивільнення почуттів, повертайтеся до життя.

Регулярно спілкуйтеся з однодумцями. Виділяйте час для того, щоб побути на самоті.

Це необхідно, щоб зрозуміти та прийняти почуття.

Займіться творчістю, проводьте час із дітьми, грайте з хатніми улюбленцями ― робіть те, що надає відчуття щастя. Приділяйте час роботі, яка може дати будь-який відчутний результат. Побудьте у тиші, наприклад, під час прогулянок, щоб провітрити свої думки. Не ігноруйте здоровий сон.

Якщо хочеться спати, можна лягти й вдень.

Виконуйте щодня хоча б кілька фізичних вправ.

Знайдіть час для фізичних навантажень. Треба зрозуміти, що ви довго тримали себе, і зараз кілька тижнів підуть на пристосування до життя.

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