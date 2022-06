З 24 лютого багато українців пережили шоковий стан, гострий стрес. Хтось почав швидко адаптуватися до життя під час війни, а у інших цей процес проходить повільніше. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснює, що робити, якщо загострилися переживання щодо війни.

Ірина з Чернігова протягом майже трьох місяців трималася морально, проте несподівано почала дуже емоційно реагувати на всі події в Україні, фото потерпілих, загибель знайомих, розповіді. Чому так?

Спочатку працював механізм, який захищав людей від емоцій. Тепер він заблокувався, і ми починаємо відчувати біль, який нам завдали росіяни через війну. Важливо не ігнорувати почуття, які зараз відчуваєте. Коли пройде період вивільнення почуттів, повертайтеся до життя.

Це необхідно, щоб зрозуміти та прийняти почуття.

Якщо хочеться спати, можна лягти й вдень.

Знайдіть час для фізичних навантажень. Треба зрозуміти, що ви довго тримали себе, і зараз кілька тижнів підуть на пристосування до життя.

