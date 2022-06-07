Допомога психолога: Що робити, якщо загострилися переживання щодо війни?
З 24 лютого багато українців пережили шоковий стан, гострий стрес. Хтось почав швидко адаптуватися до життя під час війни, а у інших цей процес проходить повільніше. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснює, що робити, якщо загострилися переживання щодо війни.
Ірина з Чернігова протягом майже трьох місяців трималася морально, проте несподівано почала дуже емоційно реагувати на всі події в Україні, фото потерпілих, загибель знайомих, розповіді. Чому так?
Що робити, якщо загострилися переживання щодо війни
- Не стримуйте почуття, знайдіть спосіб їх виплеснути та прожити.
Спочатку працював механізм, який захищав людей від емоцій. Тепер він заблокувався, і ми починаємо відчувати біль, який нам завдали росіяни через війну. Важливо не ігнорувати почуття, які зараз відчуваєте. Коли пройде період вивільнення почуттів, повертайтеся до життя.
- Регулярно спілкуйтеся з однодумцями.
- Виділяйте час для того, щоб побути на самоті.
Це необхідно, щоб зрозуміти та прийняти почуття.
- Займіться творчістю, проводьте час із дітьми, грайте з хатніми улюбленцями ― робіть те, що надає відчуття щастя.
- Приділяйте час роботі, яка може дати будь-який відчутний результат.
- Побудьте у тиші, наприклад, під час прогулянок, щоб провітрити свої думки.
- Не ігноруйте здоровий сон.
Якщо хочеться спати, можна лягти й вдень.
- Виконуйте щодня хоча б кілька фізичних вправ.
Знайдіть час для фізичних навантажень. Треба зрозуміти, що ви довго тримали себе, і зараз кілька тижнів підуть на пристосування до життя.
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