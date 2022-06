Як під час війни отримати статус безробітного? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Втратили роботу? Тепер вам не обов’язково їхати до Центру зайнятості. Оформити статус можна онлайн у Дії (https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu ) через чат-бот ( https://chatbot.page/oZBkH-), або заповнити онлайн-анкету через к’юаркод що зараз на екрані (https://www.dcz.gov.ua/storinka/reyestraciya-bezrobitnyh-2022 ). Або за старою схемою особисто прийти в будь-який центр незалежно від місця прописки.

Із документів треба лише паспорт та код. Якщо ви їх втратили, ваші документи відновлять через державні реєстри. «Відмічатися» особисто більше також не треба – достатньо повідомляти про свої справи телефоном чи у месенджерах. На окупованих територіях навіть це не обов’язково.

Контакти обласних центрів зайнятості знайдете тут: https://www.dcz.gov.ua/storinka/kontakty-oblasnyh-centriv-zaynyatosti. Номер “гарячої лінії” Державної служби зайнятості: 0800 50 99 66.

Пам’ятайте, що вас можуть позбавити статусу безробітного, якщо ви двічі відмовлялися від запропонованих вакансій, вже маєте роботу, не надали потрібні документи, з вами втратили зв’язок без поважних причин або ви виїхали за кордон.

Сума допомоги залежить від попереднього стажу і зарплатні. 2 роки стажу – 50 % зарплатні, 2-6 років – 55 %, 6-10 – 60 %, 10+ років – 70 %). Якщо взяти довідку про зарплатню неможливо, інформацію знайдуть у базах та податкових. Гроші отримають і ті працівники, які переїхали, але не встигли звільнитися. Вони можуть написати заяву про звільнення прямо у центрі зайнятості.

Виплачувати допомогу будуть, в середньому, рік. Перші 90 днів – 100 % виплат, наступні 90 днів – 80%, далі – 70 %.

Ви можете просто зараз переглянути доступні вакансії на сайті центру зайнятості: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy. Платформах з пошуку роботи: https://rabota.ua/ та https://www.work.ua/ . Та телеграм-каналах: @uajobnow або @robotaua_now_remote. В країнах ЄС знайти роботу можна тут: UA Talents https://www.uatalents.com/



