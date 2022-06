Як отримати пенсію при втраті годувальника на війні? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Право на пенсії мають батьки, неповнолітні діти, а також дружина або чоловік загиблого, які доведуть свою непрацездатність.

Якщо ваш рідний був військовим і загинув на фронті, можна отримати до 70 % від його зарплатні на одного члена сім’ї. Пенсія потрібна двом чи більше рідним – буде по 50 % зарплатні загиблого. Крім того, якщо військовий загинув не безпосередньо у бою, наприклад, від нещасного випадку чи раптової хвороби, виплата – 30 % від зарплатні загиблого. Одноразова виплата через смерть в бою – 15 млн. гривень, які розподілять на всіх членів родини.

Замовити перерахунок пенсії можна через додаток Дія та на вебпорталі Пенсійного фонду – розгляд заяви десять днів. Чи був стаж у загиблого військового – неважливо. Крім відсканованих основних документів, треба додати ще один від військової установи з датою та причиною смерті рідного. Або документ, який визнає його безвісти зниклим – це прирівнюється до загибелі на фронті.

Пенсія також призначається, якщо військовий загинув через три місяці після звільнення зі служби чи навіть пізніше, але через поранення, контузію, каліцтво або захворювання на фронті.

Якщо цивільний гине під час обстрілу, ті ж самі категорії рідних мають право на пенсію за втратою годувальника. Коли заяву подає один член родини, він отримає 50 % від зарплатні загиблого. Двоє чи більше – повну зарплатню родича розділять між ними.

Якщо ваш рідний зник безвісти, подайте заяву щодо цього за телефоном гарячої лінії Національної поліції: 089 420 18 67 або напишіть на пошту rozshuk_znyklyh@police.gov.ua чи у чат-бот t.me/poshuk_znyklyh. Через місяць після підтвердження цього факту ви зможете отримувати пенсію за втратою годувальника. Потім через суд ви зможете визнати родича загиблим – це потрібно для оформлення спадку. На виплати пенсій це не вплине.

