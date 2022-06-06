Как получить пенсию при потере кормильца на войне? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Право на пенсии имеют родители, несовершеннолетние дети, а также супруга или супруг погибшего, которые докажут свою нетрудоспособность.

Если ваш родной был военным и погиб на фронте, можно получить до 70% его зарплаты на одного члена семьи. Пенсия нужна двум или более родным – будет по 50% зарплаты погибшего. Кроме того, если военный погиб не непосредственно в бою, например от несчастного случая или внезапной болезни, выплата – 30 % от зарплаты погибшего. Единоразовая выплата из-за смерти в бою – 15 млн. гривен, которые распределят на всех членов семьи.

Заказать перерасчет пенсии можно через приложение Дія и вебпортале Пенсионного фонда – рассмотрение заявления десять дней. Был ли стаж у погибшего военного – неважно. Кроме отсканированных основных документов, следует добавить еще один от военного учреждения с датой и причиной смерти родного. Или документ, признающий его без вести пропавшим – это приравнивается к гибели на фронте.

Пенсия также назначается, если военный погиб через три месяца после увольнения со службы или даже позже, но из-за ранения, контузии, увечья или заболевания на фронте.

Если гражданский погибает при обстреле, те же категории родных имеют право на пенсию по потере кормильца. Когда заявление подает один член семьи, он получит 50% от зарплаты погибшего. Двое или больше – полную зарплату родственника разделят между ними.

Если ваш родной пропал без вести, подайте заявление по телефону горячей линии Национальной полиции: 089 420 18 67 или напишите на почту rozshuk_znyklyh@police.gov.ua или в чат-бот t.me/poshuk_znyklyh. Через месяц после подтверждения этого факта вы сможете получать пенсию по потере кормильца. Затем через суд вы можете признать родственника погибшим – это необходимо для оформления наследства. На выплаты пенсий это не отразится.

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