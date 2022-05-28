Как найти пропавшего без вести человека?| Все буде добре

Более 16 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести. Как найти пропавшего без вести человека? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

– Начните с волонтеров города, где в последний раз видели пропавшего человека. Ищите их группы под названием населенного пункта в соцсетях. Или воспользуйтесь списком украинской Волонтерской Службы.

— Следите за официальными маршрутами эвакуации на странице вице-премьер-министра Ирины Верещук. Оставьте свой запрос о поиске в группах населенных пунктов, куда привозят эвакуированных. Там могут публиковать списки вывезенных людей. Обращайте внимание на знакомые фамилии – общий знакомый может владеть информацией о пропавшем.

— Напишите в телеграмм-канал «Поиск пропавших» @poshuk_znyklyh). Пока это одна из главных баз с такими объявлениями. Сначала через поиск проверьте, не было ли информации о том, кого вы ищете раньше. Если нет – подайте запрос на поиск через гугл-форму. Еще один полезный телеграмм-канал – «Поиск пропавших Украина 2022″@poshukukraina2022. Он обрабатывает запросы по поиску как гражданских, так и военных. Запросы на поиск людей передаются местным подразделениям терробороны.

— Если человек пропал на территории Донецкой или Луганской области, обратитесь в организацию «ДонбассSOS». Она работает с 2014 года, у ее сотрудников – большой опыт.

— Позвоните в Национальное информационное бюро для поиска людей (+1648, +38044 287 81 65). Оно собирает информацию о военных и гражданских — погибших, пленных и пропавших без вести. В бюро можно обратиться и в письменном виде на сайте (nib.gov.ua).

— Еще одна официальная структура – ​​Объединенный центр по поиску и освобождению пленных (графикой – +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01). Сюда следует обращаться, если вы считаете, что человек попал в плен.

— Отдельно – о поиске детей. В Украине этим занимается Служба розыска детей (missingchildren.org.ua). Если ребенок потерялся за пределами Украины, можно обратиться в федерацию Missing Children Europe. (missingchildreneurope.eu). Горячая линия федерации 116-000 работает в 32 странах.

Делитесь опытом с другими людьми, разыскивающими родных.

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