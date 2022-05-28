Як знайти зниклу безвісти людину? Все буде добре

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Надійні поради:  Як знайти зниклу безвісти людину?

28.05.2022

Більше 16 тисяч українців вважаються зниклими безвісти. Як знайти зниклу безвісти людину? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

–          Почніть з волонтерів міста, де в останній раз бачили зниклу людину. Шукайте їх групи за назвою населеного пункту в соцмережах. Або скористайтесь списком української Волонтерської Служби.

–          Слідкуйте за офіційними маршрутами евакуації на сторінці віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Залиште свій запит про пошук в групах населених пунктів, куди привозять евакуйованих. Там також можуть публікувати списки вивезених людей. Звертайте увагу на знайомі прізвища – спільний знайомий може володіти інформацією про зниклого. 

–          Напишіть в телеграм-канал «Пошук зниклих» @poshuk_znyklyh). Наразі це одна з головних баз із такими оголошеннями. Спочатку через пошук перевірте, чи не було інформації про того, кого ви шукаєте, раніше. Якщо ні – подайте запит на пошук через гугл-форму. Ще один корисний телеграм-канал – “Пошук зниклих Україна 2022″@poshukukraina2022. Він обробляє запити щодо пошуку як цивільних, так і військових.  Запити на пошук людей передаються місцевим підрозділам тероборони.  

–          Якщо людина зникла на території Донецької чи Луганської області, зверніться в організацію «ДонбасSOS». Вона працює з 2014-го року, у її співробітників – великий досвід. 

–          Подзвоніть в Національне інформаційне бюро для пошуку людей ( 1648, +38044 287 81 65). Воно збирає інформацію про військових і цивільних — загиблих, полонених та зниклих без вісті. До бюро можна звернутися і письмово  на сайті (nib.gov.ua).

–          Ще одна офіційна структура – Об’єднаний центр із пошуку та звільнення полонених (графікою – +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01). Сюди варто звертатися, якщо ви вважаєте, що людина потрапила в полон.

–          Окремо – про пошук дітей. В Україні цим займається «Служба розшуку дітей» (missingchildren.org.ua). Якщо дитина загубилась за межами України, можна звернутися до федерації «Missing Children Europe». (missingchildreneurope.eu). Гаряча лінія федерації 116-000 працює в 32 країнах.

 

Як знайти зниклу безвісти людину? Все буде добре

Як знайти зниклу безвісти людину? Все буде добре

Як знайти зниклу безвісти людину? Все буде добре

Як знайти зниклу безвісти людину? Все буде добре

Як знайти зниклу безвісти людину? Все буде добре

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