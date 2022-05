Як знайти зниклу безвісти людину? Все буде добре

Більше 16 тисяч українців вважаються зниклими безвісти. Як знайти зниклу безвісти людину? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

– Почніть з волонтерів міста, де в останній раз бачили зниклу людину. Шукайте їх групи за назвою населеного пункту в соцмережах. Або скористайтесь списком української Волонтерської Служби.

– Слідкуйте за офіційними маршрутами евакуації на сторінці віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Залиште свій запит про пошук в групах населених пунктів, куди привозять евакуйованих. Там також можуть публікувати списки вивезених людей. Звертайте увагу на знайомі прізвища – спільний знайомий може володіти інформацією про зниклого.

– Напишіть в телеграм-канал «Пошук зниклих» @poshuk_znyklyh). Наразі це одна з головних баз із такими оголошеннями. Спочатку через пошук перевірте, чи не було інформації про того, кого ви шукаєте, раніше. Якщо ні – подайте запит на пошук через гугл-форму. Ще один корисний телеграм-канал – “Пошук зниклих Україна 2022″@poshukukraina2022. Він обробляє запити щодо пошуку як цивільних, так і військових. Запити на пошук людей передаються місцевим підрозділам тероборони.

– Якщо людина зникла на території Донецької чи Луганської області, зверніться в організацію «ДонбасSOS». Вона працює з 2014-го року, у її співробітників – великий досвід.

– Подзвоніть в Національне інформаційне бюро для пошуку людей ( 1648, +38044 287 81 65). Воно збирає інформацію про військових і цивільних — загиблих, полонених та зниклих без вісті. До бюро можна звернутися і письмово на сайті (nib.gov.ua).

– Ще одна офіційна структура – Об’єднаний центр із пошуку та звільнення полонених (графікою – +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01). Сюди варто звертатися, якщо ви вважаєте, що людина потрапила в полон.

– Окремо – про пошук дітей. В Україні цим займається «Служба розшуку дітей» (missingchildren.org.ua). Якщо дитина загубилась за межами України, можна звернутися до федерації «Missing Children Europe». (missingchildreneurope.eu). Гаряча лінія федерації 116-000 працює в 32 країнах.

