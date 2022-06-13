Как во время войны получить статус безработного? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Потеряли работу? Теперь вам не обязательно ехать в Центр занятости. Оформить статус можно онлайн в Дії (https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu) через чат-бот (https://chatbot.page/oZBkH-), или заполнить онлайн-анкету через к’ юаркод что сейчас на экране (https://www.dcz.gov.ua/storinka/reyestraciya-bezrobitnyh-2022). Или по старой схеме лично придти в любой центр независимо от места прописки.

Из документов следует только паспорт и код. Если вы их потеряли, ваши документы будут восстановлены через государственные реестры. «Отмечаться» лично больше не нужно – достаточно сообщать о своих делах по телефону или в мессенджерах. На оккупированных территориях это даже не обязательно.

Контакты областных центров занятости найдете здесь: https://www.dcz.gov.ua/storinka/kontakty-oblasnyh-centriv-zaynyatosti. Номер «горячей линии» Государственной службы занятости: 0800509966.

Помните, что вас могут лишить статуса безработного, если вы дважды отказывались от предложенных вакансий, уже работаете, не предоставили нужные документы, с вами потеряли связь без уважительных причин или вы уехали за границу.

Сумма пособия зависит от предыдущего стажа и зарплаты. 2 года стажа – 50% зарплаты, 2-6 лет – 55%, 6-10 – 60%, 10+ лет – 70%). Если справку о зарплате невозможно найти, информацию найдут в базах и налоговых. Деньги получат и переехавшие работники, но не успевшие уволиться. Они могут написать заявление об увольнении прямо в центре занятости.

Выплачивать пособие будут, в среднем, год. Первые 90 дней – 100% выплат, последующие 90 дней – 80%, далее – 70%.

Вы можете прямо сейчас просмотреть доступные вакансии на сайте центра занятости: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy. Платформы по поиску работы: https://rabota.ua/ и https://www.work.ua/ . И телеграмм-каналах: @uajobnow или @robotaua_now_remote. В странах ЕС найти работу можно здесь: UA Talents https://www.uatalents.com/

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