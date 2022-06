Ми з України: Історія Антоніни Самойлової| Все буде добре

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ми розповідаємо про Антоніну Самойлову, яка піднесла український прапор на вершині Евересту. Подробиці – далі в матеріалі.

Антоніна Самойлова розповіла, як наважилася скорити Еверест. Своє сходження вона присвятила українському народу і дуже пишається тим, що український прапор майорить на найвищій точці світу. Як війна спонукала Антоніну повірити у свої сили та підкорити найскладнішу гору?

“ Я відчувала місію – піднести наш прапор над цілим світом. Було важко. Шлях один, і дуже складний. Застудила собі праву частину голови… Та попри все це, я впевнено рухалася далі. Ця біль привела мене до вершини. Я щаслива, що змогла це зробити!”

