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Ми з України: Антоніна Самойлова піднесла український прапор на вершині Евересту

10.06.2022

В новій рубриці  «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ми розповідаємо про Антоніну Самойлову, яка піднесла український прапор на вершині Евересту.  Подробиці –  далі в матеріалі. 

Ми з України: Історія Антоніни Самойлової| Все буде добре

Антоніна Самойлова розповіла, як наважилася скорити Еверест. Своє сходження вона присвятила українському народу і дуже пишається тим, що український прапор майорить на найвищій точці світу. Як війна спонукала Антоніну повірити у свої сили та підкорити найскладнішу гору?

“ Я відчувала місію –  піднести наш прапор над цілим світом. Було важко. Шлях один, і дуже складний. Застудила собі праву частину голови… Та попри все це, я впевнено рухалася далі. Ця біль привела мене до вершини. Я щаслива, що змогла це зробити!”

Ми з України: Історія Антоніни Самойлової| Все буде добре

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