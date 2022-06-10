Ми з України: История Антонины Самойловой| Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України: » ежедневного дайжеста «Все буде добре» мы рассказываем об Антонине Самойловой, поднявшей украинский флаг на вершине Эвереста. Подробности – далее в материале.

Антонина Самойлова рассказала, как отважилась покорить Эверест. Свое восхождение она посвятила украинскому народу и очень гордится тем, что украинский флаг развевается на самой высокой точке мира. Как война побудила Антонину поверить в свои силы и покорить сложнейшую гору?

“Я чувствовала миссию – поднять наш флаг над целым миром. Было тяжело. Путь один и очень сложный. Простудила себе правую часть головы… Но, несмотря на все это, я уверенно двигалась дальше. Эта боль привела меня к вершине. Я счастлива, что смогла это сделать!»

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