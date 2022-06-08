У середу, 8 червня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Дмитро Карпачов дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У середу, 08.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» Дмитро Карпачов поділиться порадами:

Як підтримувати чоловіка, який втратив роботу й сидить із дітьми?

Що робити, якщо 4-річна дитина каже батьку: «Ти москаль, я тебе вб’ю»?

Як кільком сім’ям ужитися під одним дахом?

Як бути, якщо у вас постійно вимагає уваги чужа дитина?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 8 червня о 19:45 на СТБ!

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