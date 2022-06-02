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Допомога психолога: Як допомогти дитині пережити розлучення батьків?

02.06.2022

Через стрес від війни люди роблять найнепередбачуваніші вчинки. Українки з дітьми виїжджають за кордон, і стосунки з чоловіком на відстані не завжди вдається вберегти. Проте, найважливіше, щоб при розлученні не страждали діти. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога» Дмитро Карпачов пояснює, як допомогти дитині пережити розлучення батьків.

Допомога психолога

Ольга жила в Києві, а зараз — у Польщі з донькою. Проте, після того, як вона поїхала, через кілька тижнів, чоловік сам ініціював розставання ― вона тепер одна має займатися дитиною. Донька важко це все переносить і сиділа вдома півтора місяці. Батько готовий спілкуватися з донькою, але без матері.

Як допомогти дитині пережити розлучення батьків

  1. У жодному разі не вплутуйте дитину у майнові суперечки.

Нехай матеріальне питання вирішується в юридичній площині, щоб дитина не була причетна до цього.

  1. Збережіть у неї образ батька як нормальної людини, аби вона не почувалася дитиною якогось негідника.

Вчинки ― це не характер людини. Людина може бути гарною, але вона зробила негідний вчинок.

  1. Якщо батько робить погані вчинки, акцентуйте, що погані саме вчинки, а не батько.

Особистість і вчинки ― різне. Людина ― добра, але зробила вчинок поганий. Тому треба дати розуміння, що батько ― гарна людина, але робить погані вчинки і це можна припинити.

  1. Дбайте про власний психічний стан. Якщо мама постійно плаче, її дитина не може радіти життю.

Коли мама плаче чи налякана, дитині дуже важко почувати й поводити себе нормально.

  1. На власному прикладі показуйте дитині: якщо не здаватися, то все буде якнайкраще.

Можна почати життя наново, і дитина запам’ятає ваші вчинки, які будуть її підтримувати.

  1. Аби дитина швидше адаптувалася до нового життя, поверніть їй звичайний розпорядок дня.

Зараз у неї все нове, інший графік і немає друзів через мовний бар’єр. Проте, це шляхи найближчого розвитку дитини.

  1. Приділяйте дитині багато часу, адже їй зараз бракує спілкування і друзів. Робіть те, що приносить задоволення вам обом.

Треба проводити час із донькою, так щоб вам було весело та приємно. Це покращить і ваш, і її психічний стан.

  1. Пам’ятайте: адаптація вашої дитини починається з вас!

Допомога психолога

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