Через стрес від війни люди роблять найнепередбачуваніші вчинки. Українки з дітьми виїжджають за кордон, і стосунки з чоловіком на відстані не завжди вдається вберегти. Проте, найважливіше, щоб при розлученні не страждали діти. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснює, як допомогти дитині пережити розлучення батьків.

Ольга жила в Києві, а зараз — у Польщі з донькою. Проте, після того, як вона поїхала, через кілька тижнів, чоловік сам ініціював розставання ― вона тепер одна має займатися дитиною. Донька важко це все переносить і сиділа вдома півтора місяці. Батько готовий спілкуватися з донькою, але без матері.

Нехай матеріальне питання вирішується в юридичній площині, щоб дитина не була причетна до цього.

Вчинки ― це не характер людини. Людина може бути гарною, але вона зробила негідний вчинок.

Особистість і вчинки ― різне. Людина ― добра, але зробила вчинок поганий. Тому треба дати розуміння, що батько ― гарна людина, але робить погані вчинки і це можна припинити.

Коли мама плаче чи налякана, дитині дуже важко почувати й поводити себе нормально.

Можна почати життя наново, і дитина запам’ятає ваші вчинки, які будуть її підтримувати.

Зараз у неї все нове, інший графік і немає друзів через мовний бар’єр. Проте, це шляхи найближчого розвитку дитини.

Треба проводити час із донькою, так щоб вам було весело та приємно. Це покращить і ваш, і її психічний стан.

