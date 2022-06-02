Из-за стресса от войны люди совершают самые непредсказуемые поступки. Украинки с детьми выезжают за границу, и отношения с супругом на расстоянии не всегда удается сохранить. Однако самое важное, чтобы при разводе не страдали дети. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объясняет, как помочь ребенку пережить развод родителей.



Ольга жила в Киеве, а сейчас — в Польше с дочерью. Однако, после того как она уехала, через несколько недель муж сам инициировал расставание ― теперь Ольга одна должна заниматься ребенком. Дочь тяжело все это переносит и сидела дома полтора месяца. Отец готов общаться с дочерью, но без мамы.

Как помочь ребенку пережить развод родителей

Ни в коем случае не вмешивайте ребенка в распределение имущества.

Пусть материальный вопрос решается в юридической плоскости, чтобы ребенок не был причастен к этому.

Сохраните у него образ отца, как нормального человека, чтобы он не чувствовал себя ребенком какого-нибудь негодяя.

Поступки ― это не характер человека. Человек может быть хорошим, но он совершил недостойный поступок.

Если отец совершает плохие поступки, акцентируйте, что плохие именно поступки, а не отец.

Личность и поступки ― разное. Человек – добрый, но совершил поступок плохой. Поэтому дайте понять, что отец ― хороший человек, но совершает плохие поступки и это можно прекратить.

Заботьтесь о собственном психическом состоянии. Если мама постоянно плачет, ее ребенок не может радоваться жизни.

Когда мама плачет или испугана, ребенку очень тяжело чувствовать и вести себя нормально.

На собственном примере показывайте ребенку: если не сдаваться, то все сложится как можно лучше.

Нужно начать жизнь заново, и ребенок запомнит ваши поступки, которые будут его поддерживать.

Чтобы ребенок быстро адаптировался к новой жизни, верните ему обычный распорядок дня.

Сейчас у него все новое, другой график и нет друзей из-за языкового барьера. Однако это пути ближайшего развития ребенка.

Уделяйте ребенку много времени, ведь ему сейчас не хватает общения и друзей. Делайте то, что доставляет удовольствие вам обоим.

Нужно проводить время с дочерью, так чтоб вам было весело и приятно. Это улучшит и ваше, и ее психическое состояние.

Помните: адаптация вашего ребенка начинается с вас!

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