В среду, 8 июня, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В среду, 08.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Дмитрий Карпачев поделится советами:

Как поддерживать мужа, который потерял работу и сидит с детьми?

Что делать, если 4-летний ребенок говорит отцу: «Ты москаль, я тебя убью»?

Как нескольким семьям ужиться под одной крышей?

Как быть, если у вас постоянно требует внимания чужой ребенок?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 8 июня в 19:45 на СТБ!

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