Из-за полномасштабного вторжения россии большинство украинцев собрались семьями в безопасных местах. Однако пребывание вместе не всегда проходит без ссор и взаимных претензий. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, как нужно действовать, если из-за войны вы вынуждены жить с родными и часто скандалите.

28-летняя Дарья из Кропивницкого с 16 лет жила в Харькове самостоятельно. Из-за войны она вернулась домой к родителям, однако не может выдержать жизни с ними ― они все время во всем ее осуждают, казалось бы, на ровном месте. Девушка уже начала думать о возвращении в опасный Харьков, чтобы избежать издевательств.

Что делать, если из-за войны вы вынуждены жить с родственниками и скандалите

Желание кого-то оскорбить ― это показатель морально-нравственного развития человека. И если вас оскорбляют ― это не о вас, а об обидчиках. А показатель вашей взрослости — это независимость от мнения других.

Иногда родители не воспринимают жизненную позицию своих детей. А независимость вашего мнения от них тоже может их раздражать.

По возможности, старайтесь избегать тем, которые разжигают споры.

Если диалог на эту тему невозможен ― лучше вообще тему не поднимать. Если тема поднимается помимо вашего желания ― то действительно лучше жить отдельно.

Если избежать споров не удается, лучше переехать. Но это не повод возвращаться в зону боевых действий. Есть более безопасные места.

Если вы не можете находиться с родителями на одной территории, выберите место, где вы будете в безопасности.

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