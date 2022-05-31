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Допомога психолога: Что делать, если из-за войны вы вынуждены жить с родственниками и скандалите?

31.05.2022

Из-за полномасштабного вторжения россии большинство украинцев собрались семьями в безопасных местах. Однако пребывание вместе не всегда проходит без ссор и взаимных претензий. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, как нужно действовать, если из-за войны вы вынуждены жить с родными и часто скандалите.

Допомога психолога Дмитро Карпачов 31.05.222

28-летняя Дарья из Кропивницкого с 16 лет жила в Харькове самостоятельно. Из-за войны она вернулась домой к родителям, однако не может выдержать жизни с ними ― они все время во всем ее осуждают, казалось бы, на ровном месте. Девушка уже начала думать о возвращении в опасный Харьков, чтобы избежать издевательств.

Что делать, если из-за войны вы вынуждены жить с родственниками и скандалите

  1. Желание кого-то оскорбить ― это показатель морально-нравственного развития человека. И если вас оскорбляют ― это не о вас, а об обидчиках.
  2. А показатель вашей взрослости — это независимость от мнения других.

Иногда родители не воспринимают жизненную позицию своих детей. А независимость вашего мнения от них тоже может их раздражать.

  1. По возможности, старайтесь избегать тем, которые разжигают споры.

Если диалог на эту тему невозможен ― лучше вообще тему не поднимать. Если тема поднимается помимо вашего желания ― то действительно лучше жить отдельно.

  1. Если избежать споров не удается, лучше переехать. Но это не повод возвращаться в зону боевых действий. Есть более безопасные места.

Если вы не можете находиться с родителями на одной территории, выберите место, где вы будете в безопасности.

Що робити, якщо змушені жити з родичами і скандалите

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