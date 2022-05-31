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Допомога психолога: Що робити, якщо через війну ви змушені жити з родичами і скандалите?

31.05.2022

Через повномасштабне вторгнення росії більшість українців зібралися великими сім’ями у безпечних місцях. Проте, перебування разом не завжди проходить без сварок та взаємних претензій. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Дмитро Карпачов розповідає, як треба діяти, якщо через війну ви змушені жити з рідними і часто скандалите. 

Допомога психолога Дмитро Карпачов 31.05.222

28-річна Дарина з Кропивницького з 16 років жила в Харкові самостійно. Через війну вона повернулася додому до батьків, проте не може витримати життя з ними ― вони весь час до неї прискіпуються, в усьому засуджують. Здавалося б, без підстав. Дівчина вже почала думати про повернення в небезпечний Харків, щоб втекти від знущань.

Що робити, якщо змушені жити з родичами через війну й постійно скандалите

  1. Бажання когось образити ― це показник морально-етичного розвитку людини. Тож якщо вас ображають ― це не про вас, а про кривдників.
  2. А показник вашої дорослості ― це незалежність від думки інших.

Іноді батьки не сприймають життєву позицію своїх дітей. А незалежність вашої думки від них також може їх дратувати.

  1. За можливості намагайтеся уникати тем, які розпалюють суперечки.

Якщо діалог на цю тему неможливий ― краще взагалі тему не підіймати. Якщо тема піднімається поза вашим бажанням ― то дійсно варто жити окремо.

  1. Якщо уникнути суперечок не вдається, краще переїхати. Але це не привід повертатися в зону бойових дій. Є багато безпечних місць.

Якщо ви не можете знаходитися з батьками на одній території, то оберіть місце, де ви будете в безпеці.

Що робити, якщо змушені жити з родичами і скандалите

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