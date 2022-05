Через повномасштабне вторгнення росії більшість українців зібралися великими сім’ями у безпечних місцях. Проте, перебування разом не завжди проходить без сварок та взаємних претензій. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповідає, як треба діяти, якщо через війну ви змушені жити з рідними і часто скандалите.

28-річна Дарина з Кропивницького з 16 років жила в Харкові самостійно. Через війну вона повернулася додому до батьків, проте не може витримати життя з ними ― вони весь час до неї прискіпуються, в усьому засуджують. Здавалося б, без підстав. Дівчина вже почала думати про повернення в небезпечний Харків, щоб втекти від знущань.

Іноді батьки не сприймають життєву позицію своїх дітей. А незалежність вашої думки від них також може їх дратувати.

Якщо діалог на цю тему неможливий ― краще взагалі тему не підіймати. Якщо тема піднімається поза вашим бажанням ― то дійсно варто жити окремо.

Якщо ви не можете знаходитися з батьками на одній території, то оберіть місце, де ви будете в безпеці.

