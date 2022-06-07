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Надійні поради: Як під час війни вберегти дітей від ворога в інтернеті?

07.06.2022

Як під час війни вберегти дітей від ворога в інтернеті?  Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Окупанти вербують в інтернеті наших дітей, щоб витягнути з них інформацію про позиції українських військових. В месенджерах це можуть маскувати під гру. Або просто пропонувати гроші. Тож перш за все забороніть дітям надсилати будь-кому фото чи відео місцевості, військової техніки, зруйнованих обстрілами будинків, описувати, що відбувається навколо. Не можна постити такі дані й в соцмережах. Вимкніть на телефоні дитини геолокацію, щоб соцмережі не підтягували її автоматично.

З підлітками заборони не працюють. Якщо дитина достатньо доросла, аби зрозуміти, відверто поясніть, яку шкоду може нанести передача інформації ворогу. В той же час намагайтесь не обговорювати при ній свої фінансові проблеми: підліток може вирішити, що повинен допомогти родині, заробивши грошей.

Вороги можуть полювати на інформацію в шкільних чатах та телеграм-групах гуртків – підлітки часто обговорюють там перебіг боїв та зливають фото с пересуванням техніки. Проведіть разом із дитиною ревізію – всі користувачі мають бути підписані своїми справжніми іменами. Незнайомі ніки краще видалити.

Передивіться з дитиною список інтернет-френдів. Залиште тільки тих, кого знаєте особисто. Домовтеся: дитина не буде приймати нові запити на дружбу, не порадившись із вами.  Також «ні» – новим чатам і групам. 

Можна встановити «Батьківський контроль». Він дозволяє керувати додатками (дитина не зможе завантажити небажані), відстежувати час використання пристрою та встановлювати правила доступу до цифрового контенту. Для гаджетів на базі Android – це «Family Link» (https://safety.google/intl/uk/families/parental-supervision/). А ось тут – інструкція для власників  айфонів та айпадів: https://support.apple.com/en-gb/HT201304   Крім того, існують спеціальні програми для батьківського контролю. Наприклад, ChildWebGuardianPro, Teentor,  KidsControl 1.6, Qustodio, Bark, Sentry, Google Family Link, Screen Time, KIDSLOX.

Пам’ятайте,  під час війни інтернет-шахраї, педофіли та кібер-булери нікуди не поділися. Тож вивчіть тему інтернет-безпеки разом із дитиною. Наприклад, на сайті Міністерства освіти та науки. Також освітні серіали про онлайн-безпеку є на платформі «Дія. Цифрова освіта» ( https://osvita.diia.gov.ua).

Якщо листування дитини здається вам підозрілим, зробіть скріни, заблокуйте співрозмовника і зверніться до Кіберполіції. Електронну заявку можна залишити на сайті cyberpolice.gov.ua. Або зателефонувати за номером 0 800 505 170.
Як захистити дітей в Інтернеті під час війни? | Все буде добре Як захистити дітей в Інтернеті під час війни? | Все буде добре Як захистити дітей в Інтернеті під час війни? | Все буде добре Як захистити дітей в Інтернеті під час війни? | Все буде добре Як захистити дітей в Інтернеті під час війни? | Все буде добре Як захистити дітей в Інтернеті під час війни? | Все буде добре Як захистити дітей в Інтернеті під час війни? | Все буде добре Як захистити дітей в Інтернеті під час війни? | Все буде добре Як захистити дітей в Інтернеті під час війни? | Все буде добре

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