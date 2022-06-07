Как во время войны уберечь детей от неприятеля в интернете? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Оккупанты вербуют в интернете наших детей, чтобы вытащить из них информацию о позициях украинских военных. В мессенджерах это могут маскировать под игру. Или просто предлагать деньги. Прежде всего запретите детям присылать любое фото или видео местности, военной техники, разрушенных обстрелами домов, описывать, что происходит вокруг. Нельзя постить такие данные и в соцсетях. Выключите на телефоне ребенка геолокацию, чтобы соцсети не подтягивали его автоматически.

С подростками запреты не работают. Если ребенок достаточно взрослый, чтобы понять, откровенно объясните, какой вред может причинить передача информации врагу. В то же время, старайтесь не обсуждать при нем свои финансовые проблемы: подросток может решить, что должен помочь семье, заработав денег.

Враги могут охотиться за информацией в школьных чатах и ​​телеграмм-группах кружков – подростки часто обсуждают там ход боев и сливают фото с передвижением техники. Проведите вместе с ребенком ревизию – все пользователи должны быть подписаны своими подлинными именами. Незнакомые ники лучше удалить.

Просмотрите с ребенком список интернет-френдов. Оставьте только тех, кого вы знаете лично. Договоритесь: ребенок не будет принимать новые запросы на дружбу, не посоветовавшись с вами. Также нет – новым чатам и группам.

Можно установить «Родительский контроль». Он позволяет управлять приложениями (ребенок не сможет загрузить нежелательные), отслеживать время использования устройства и устанавливать правила доступа к цифровому контенту. Для гаджетов на базе Android – это «Family Link» (https://safety.google/intl/ru/families/parental-supervision/). А вот здесь – инструкция для владельцев айфонов и айпадов: https://support.apple.com/en-gb/HT201304 Кроме того, существуют специальные программы для родительского контроля. Например, ChildWebGuardianPro, Teentor, KidsControl 1.6, Qustodio, Bark, Sentry, Google Family Link, Screen Time, KIDSLOX.

Помните, во время войны интернет-мошенники, педофилы и кибер-булеры никуда не делись. Итак, изучите тему интернет-безопасности вместе с ребенком. К примеру, на сайте Министерства образования и науки. Также образовательные сериалы об онлайн безопасности находятся на платформе «Дія» (https://osvita.diia.gov.ua).

Если переписка ребенка кажется вам подозрительной, сделайте скрины, заблокируйте собеседника и обратитесь в Киберполицию. Электронную заявку можно оставить на сайте www.cyberpolice.gov.ua. Или позвонить по телефону 0 800 505 170.

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