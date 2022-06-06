У понеділок, 6 червня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

Більше на тему: Допомога психолога: Що робити, якщо близька людина думає про суїцид?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У понеділок, 06.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» Світлана Арефнія поділиться порадами:

Як допомогти дитині адаптуватися у дитячому садочку та школі за кордоном у новому мовному середовищі?

Як позбутися відчуття провини, якщо не встиг врятувати близьку людину від ворога?

Як позбутися негативного мислення, впливаючи на вироблення гормонів радості?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 6 червня о 19:45 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як подолати страх голоду під час війни?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.