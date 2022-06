Що робити, якщо близька людина думає про суїцид

Українці, які опинилися під тимчасовою окупацією росіян, переживають жахливі дні, часто загарбники роблять з ними жахливі речі. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія пояснює, як діяти, якщо близька людина думає про суїцид.

До психологів анонімно звернулася людина з тимчасово окупованих росіянами територій. Вона з сім’єю займалася вирощуванням і реалізацією овочів, але тепер загарбники не дають цього робити. Єдине місце, куди можна було везти врожай, ― Крим, де він взагалі не потрібен. Мати цієї людини у розпачі й відкрито почала говорити про суїцид.

Коли людина говорить про суїцид ― вона хоче привернути до себе увагу, тому треба поговорити з нею.

Через думки про суїцид людина починає агресувати на інших людей, стресувати і говорити про самогубство.

Коли у людини з’являються думки про самогубство, вона вважає себе самотньою і нікому не потрібною. Нагадайте, що вона не самотня і потрібна вам, чоловіку, онукам.

Коли ви нагадуєте людині про її значущість, вона розуміє, що справді потрібна, і відмовляється від ідеї про самогубство.

Перенаправлення з аутоагресії на зовнішню ― вихід із замкненого кола.

Як тільки думки про самогубство стають нав’язливими, вони можуть переростати в ідею, а потім у дію.

Задавайте прямі питання про наслідки від самогубства. Поверніть людині відповідальність за свої слова, поверніть до аналізу того, чи справді вона хоче здійснити самогубство. Людина має відчути, що будуть думати інші про це, та які будуть результати від її вчинку. Тому обов’язково говорити та виводити її на емоційність та діалог з вами.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.