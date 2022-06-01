Украинцы, оказавшиеся под временной оккупацией россиян, переживают ужасные дни, часто захватчики совершают с ними ужасные вещи. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния объясняет, как действовать, если близкий человек думает о суициде.

К психологам анонимно обратился человек из временно оккупированных россиянами территорий. Он с семьей занимался выращиванием и реализацией овощей, но теперь захватчики не дают этого делать. Единственное место, куда можно было везти урожай, ― Крым, где он вообще не нужен. Мать этого человека в отчаянии и начала говорить о суициде.

Что делать, если близкий человек думает о суициде

Сосредоточьте свое внимание на чувствах человека, на том, что умалчивается им, позвольте излить вам душу.

Когда человек говорит о суициде ― он хочет привлечь к себе внимание, поэтому нужно поговорить с ним.

Предложите помощь. Суицидальные мысли мешают рассмотреть другие выходы из ситуации, помогите найти варианты.

Из-за мыслей о суициде человек начинает агрессировать на других людей, стрессовать и говорить о самоубийстве.

Позвольте человеку почувствовать себя нужным и не одиноким.

Когда появляются мысли о самоубийстве, человек считает себя одиноким и никому не нужным. Напомните ему, что он не одинок и нужен вам, мужу, внукам.

Помогите обрести смысл жизни.

Когда вы напоминаете человеку о его значимости, он понимает, что действительно нужен и отказывается от идеи о самоубийстве.

Помогите перенаправить внутреннюю агрессию на внешнюю.

Переход из аутоагрессии на внешнюю агрессию ― выход из замкнутого круга.

Не игнорируйте даже косвенные упоминания о смерти или самоубийстве.

Как только мысли о самоубийстве становятся навязчивыми, они могут перерастать в идею, а затем в действие.

Верните человеку ответственность за свои слова.

Задавайте прямые вопросы о последствиях от самоубийства. Верните человеку ответственность за свои слова, к анализу того, хочет ли он на самом деле совершить самоубийство. Он должен почувствовать, что будут думать люди об этом, и какие будут результаты его поступка. Поэтому обязательно говорить и выводить человека на эмоциональность и диалог с вами.

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