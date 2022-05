Мільйони українців залишилися без роботи через війну, й допомоги їм чекати немає звідки. Люди переживають, що не можуть знайти роботу, й що у них скоро зовсім не буде чого їсти. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як подолати страх голоду через війну.

Заріна із Броварів переживає, що у її сім’ї не буде чого їсти. У них зараз не вистачає грошей, немає роботи. Вона закупила продуктів раніше, проте зараз переживає, що цього не вистачить.

Це покращить психологічний стан і зменшить тривожність. Нам здається, що не вистачить, коли ми занадто емоційно це робимо.

Треба заспокоїтися та зрозуміти, що треба зараз. Можна зробити НЗ ― це психологічно підтримує нас. Так само, треба з фінансами. Щоб повертати почуття безпеки, треба вести звіт коштів та розписувати їх по тижням. Ви будете на це спиратися і це зменшить тривожність.

Ми сформували звички, в тому числі побутові. Зараз відбуваються зміни, й ми повинні адаптуватися. Ми маємо зрозуміти, що купували щось дороге просто, щоб отримати задоволення та підвищити настрій.

Зараз ми у стресовому стані, а коли ми починаємо шукати опори, це заспокоює. Треба мати на увазі, на кого ви можете зараз спертися.

Можна користуватися коллективную допомогою сусідів чи родичів, проте не варто до цього звикати.

Піклуйтеся про психологічне здоров’я дітей. Бажано не розказувати дітям подробиць про голодування, або проблеми із їжею. Це їх лякає, бо вони не можуть вирішити проблему.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.