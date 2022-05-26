Миллионы украинцев остались без работы из-за войны, и помощи им ждать неоткуда. Люди переживают, что не могут найти работу, и что у них скоро совсем нечего будет есть. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как преодолеть страх голода из-за войны.

Зарина из Броваров переживает, что у ее семьи нечего будет есть. У них сейчас не хватает денег, нет оплачиваемой работы. Она закупила продукты раньше, однако сейчас переживает, что этого не хватит.

Как преодолеть страх голода во время войны

Делайте запасы планово и без эмоций.

Это улучшит психологическое состояние и снизит тревожность. Нам кажется, что не хватит, когда мы слишком эмоционально это делаем.

Ведите финансовую отчетность.

Надо успокоиться и понять, что нужно сейчас. Можно сделать НЗ ― это психологически поддерживает нас. Так же надо с финансами. Чтобы вернуть чувство безопасности, нужно вести отчет и расписывать их по неделям. Вы будете на это опираться и это снизит тревожность.

Ищите легкие способы повысить себе настроение.

Мы сформировали привычки, в том числе бытовые. Сейчас происходят изменения и мы должны адаптироваться. Мы должны понять, что покупали что-то дорогое просто, чтобы получить удовольствие и повысить настроение.

Пересчитайте все, на что вы можете опираться в этот момент.

Сейчас мы в стрессовом состоянии, а когда мы начинаем искать опоры, это успокаивает. Надо иметь в виду, на кого вы можете сейчас опереться.

Ищите социальную помощь, но не рассчитывайте только на нее.

Можно воспользоваться коллективной помощью соседей либо родственников, но не стоит к этому привыкать.

Контролируйте себя и не передавайте страх детям.

Заботьтесь о психологическом здоровье детей. Желательно не рассказывать детям подробности о голодании или проблемах с едой. Это их пугает, потому что они не могут решить проблему.

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