«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 6 июня?
В понедельник, 6 июня, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.
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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.
В понедельник, 06.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:
- Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду и школе за рубежом в новой языковой среде?
- Как избавиться от чувства вины, если не успел спасти близкого человека от врага?
- Как избавиться от негативного мышления, влияя на выработку гормонов радости?
Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Смотрите «Допомогу психолога» 6 июня в 19:45 на СТБ!
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