В понедельник, 6 июня, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В понедельник, 06.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:

Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду и школе за рубежом в новой языковой среде?

Как избавиться от чувства вины, если не успел спасти близкого человека от врага?

Как избавиться от негативного мышления, влияя на выработку гормонов радости?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 6 июня в 19:45 на СТБ!

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