Ми з України: Історя Злати Павлюк| Все буде добре

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ми розповідаємо історію 16-річної Злати Павлюк. Тато дівчинки Ярослав пішов служити добровольцем, і Злата вирішила, що має йому допомогти у боротьбі з окупантом. Разом з друзями Злата виробляє патріотичні прикраси і виручені за них кошти передає на потреби 54-ї ОМБр, в якій і служить Ярослав.

Злата Павлюк займається волонтерством від початку березня. Саме тоді її батько вирушив захищати країну. Дівчина розповідає, перші синьо-жовті браслети вона сплела на прохання двох нацгвардійців, які захотіли собі таких сувенірів.

Тоді, каже Злата, і виникла ідея продавати патріотичні аксесуари, а вторговані гроші віддавати на потреби бригади, в якій служить її батько.

“Татові прийшла повістка і він одразу пішов. Сказав: “Я йду, все буде добре”. Ми всі дуже переживали. Зараз це прийняли та допомагаємо бійцям. Для нас всіх важлива перемога. Ми точно переможемо. Це — питання часу. Ми теж хочемо допомогти, не просто сидіти осторонь, а докластися до нашої перемоги”, — каже Злата Павлюк.

Спільними зусиллями за три тижні діти виготовили понад 300 браслетів з українською символікою Матеріали для аксесуарів закуповують самі. За місяць діти вторгували 10 тис. грн. Продають патріотичні браслети та сережки в одному із місцевих магазинів одягу.

