Ми з України: История Златы Павлюк| Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайжеста «Все буде добре» мы рассказываем историю 16-летней Златы Павлюк. Папа девочки Ярослав пошел служить добровольцем, и Злата решила, что ему поможет в борьбе с оккупантом. Вместе с друзьями Злата производит патриотические украшения и вырученные за них средства передает на нужды 54 ОМБр, в которой и служит Ярослав.

16-летняя иванофранковка Злата Павлюк организовала волонтерскую группу, в которой она вместе со сверстниками производит и продает патриотические аксессуары. Все вырученные деньги они передают на нужды украинской армии.

Злата Павлюк занимается волонтерством с начала марта. В это время ее отец отправился защищать страну. Девушка рассказывает, что первые сине-желтые браслеты она сплела по просьбе двух нацгвардейцев, захотевших себе таких сувениров.

Тогда, говорит Злата, возникла идея продавать патриотические аксессуары, а вырученные деньги отдавать на нужды бригады, в которой служит ее отец.

“Папе пришла повестка и он сразу ушел. Сказал: «Я иду, все будет хорошо». Мы все очень переживали. Сейчас это приняли и помогаем бойцам. Для нас всех важна победа. Мы точно победим. Это вопрос времени. Мы тоже хотим помочь, не просто сидеть в стороне, а приложиться к нашей победе”, — говорит Злата Павлюк.

Совместными усилиями через три недели дети изготовили более 300 браслетов с украинской символикой Материалы для аксессуаров закупают сами. За месяц дети выручили 10 тыс. грн. Продают патриотические браслеты и серьги в одном из местных магазинов одежды.

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