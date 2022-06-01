У середу, 1 червня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

Більше на тему: Допомога психолога: Як подолати страх голоду під час війни?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У середу, 01.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» Світлана Арефнія поділиться порадами:

Як реагувати, якщо близькі продовжують спілкуватися мовою ворога, та як спонукати їх перейти на українську?

Що робити, коли дитина боїться повертатися додому через війну?

Чи потрібно пробачати образу людям, які пішли служити до тероборони або ЗСУ?

Що робити, якщо близька людина думає про суїцид?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 1 червня о 19:45 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Що робити, якщо мама нав’язує свої правила виховання?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.