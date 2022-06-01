«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 1 червня?
У середу, 1 червня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.
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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.
У середу, 01.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» Світлана Арефнія поділиться порадами:
- Як реагувати, якщо близькі продовжують спілкуватися мовою ворога, та як спонукати їх перейти на українську?
- Що робити, коли дитина боїться повертатися додому через війну?
- Чи потрібно пробачати образу людям, які пішли служити до тероборони або ЗСУ?
- Що робити, якщо близька людина думає про суїцид?
Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Дивіться «Допомогу психолога» 1 червня о 19:45 на СТБ!
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