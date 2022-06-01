«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 1 июня?
В среду, 1 июня, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.
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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.
В среду, 01.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:
- Как реагировать, если близкие продолжают общаться на языке врага, и как побуждать их перейти на украинский?
- Что делать, если ребенок боится возвращаться домой из-за войны?
- Нужно ли прощать обиду людям, которые пошли служить в терроборону или ВСУ?
- Что делать, если близкий человек думает о суициде?
Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Смотрите «Допомогу психолога» 1 июня в 19:45 на СТБ!
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