В среду, 1 июня, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В среду, 01.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:

Как реагировать, если близкие продолжают общаться на языке врага, и как побуждать их перейти на украинский?

Что делать, если ребенок боится возвращаться домой из-за войны?

Нужно ли прощать обиду людям, которые пошли служить в терроборону или ВСУ?

Что делать, если близкий человек думает о суициде?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 1 июня в 19:45 на СТБ!

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