Из-за войны многие украинские семьи стали жить вместе. Однако часто у людей старшего поколения уже есть собственное видение на жизнь и свои привычки, а родственники им мешают жить как раньше. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как быть, если мама навязывает свои правила воспитания для внуков.

Ольга с Харьковщины из-за войны переехала к маме. Однако теперь бабушка решила, что пора заняться воспитанием внуков, и не учитывает правила, которые установила для детей их мама. Кроме того, она считает, что внуки капризны и мешают ей. Женщина спрашивает, как ей объяснить маме, что это ее дети, и она сама может решать все проблемы, что не нужно приставать к детям, раздражаться

Что делать, если мама навязывает свои правила воспитания

Проговорите правила пребывания вместе.

Вы приехали в гости, и родители имеют свой режим дня и быт, которые будут отличаться от ваших. Для того важно проговорить правила пребывания вместе, бабушка все время будет «включаться» и воспитывать внуков.

Договоритесь с матерью, что свои поучения она будет адресовать вам лично.

Если вы боитесь проговорить со своей мамой правила, вы все еще не избавились от чувства маленького ребенка. Во-первых, верните себе взрослость ― вы взрослый человек, который хочет поговорить с другим взрослым человеком.

С позиции своих чувств проговорите, что вас не устраивает в поведении мамы.

Говорить нужно о своих чувствах и переживаниях, а не винить ее. Говорить нужно с уважением и только с позиции своих чувств и переживаний.

Если вы слышите, что бабушка слишком эмоционально воспитывает внуков:

попросите его выйти;

подождите, пока она успокоится;

обсудите с ней случившуюся ситуацию.

Если переговоры не действуют, ваша задача ― защитить детей.

Не критикуйте поведение мамы перед детьми ― это вредит ее авторитету.

Только по договоренности вы сможете решить вопрос. Критика бабушки перед внуками снижает ее авторитет и делает только хуже, поэтому уважайте друг друга. Сядьте с детьми и проговорите ситуацию, особенности характера бабушки. Поэтому дети должны относиться с уважением к бабушке.

Сохраняйте свой авторитет перед детьми.

Можете научить детей говорить «хорошо» требованиям бабушки, и подходить к себе за уточнениями, как лучше сделать. Дети должны с уважением относиться к словам, но авторитетность сохраняется у мамы. Бабушка так увидит, что авторитетность у мамы, права на детей у мамы и, возможно, не стоит вмешиваться в воспитание. Своих детей она уже воспитала, а внуков нужно только забавлять.

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