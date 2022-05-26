Допомога психолога: Що робити, якщо мама нав’язує свої правила виховання?
Через війну багато українських сімей стали жити разом. Проте часто люди старшого покоління вже мають власне бачення на життя й свої звички, а родичі їм заважають жити як раніше. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як бути, якщо мама нав’язує свої правила виховання для онуків.
Ольга з Харківщини через війну переїхала до мами. Проте, тут бабуся вирішила, що час зайнятися вихованням онуків, і не зважає на правила, які встановила для дітей їх мама. Крім того, вона вважає, що онуки вередливі та заважають їй. Жінка питає, як їй пояснити мамі, що це її діти, і вона сама може вирішувати усі проблеми, що не треба чіплятися до дітей, дратуватися
Що робити, якщо мама нав’язує свої правила виховання
- Проговоріть правила перебування разом.
Ви приїхал в гості, і батьки мають свій режим дня та побут, які будуть відрізнятися від ваших. Для того, важливо проговорити правила перебування разом, бабуся весь час буде «включатися» та виховувати внуків.
- Домовтеся з мамою, що свої зауження вона буде адресувати вам особисто.
Якщо ви боїтеся проговорити із своєю мамою правила, ви не позбулися відчуття маленької дитини. По-перше, поверніть собі дорослість ― ви доросла людина, яка хоче поговорити із іншою дорослою людиною.
- Через свої почуття проговоріть, що вас не влаштовує в поведінці мами.
Говорити треба про свої почуття та переживання, а не звинувачувати її. Говорити треба з повагою і тільки через свої почуття і переживання.
- Якщо ви чуєте, що бабуся занадто емоційно виховує онуків:
- попросіть її вийти;
- почекайте, поки вона заспокоїться;
- обговоріть з нею ситуацію, яка трапилася.
Якщо перемовини не діють, ваша задача ― захистити дітей.
- Не критикуйте поведінку мами перед дітьми ― це шкодить її авторитету.
Тільки через домовленість ви зможете вирішити питання. Критика бабусі перед онуками знижує її авторитет і робить тільки гірше, тому, поважайте одне одного. Сядьте із дітьми та проговоріть ситуацію, особливості характеру бабусі. Тому, діти мають ставитися із повагою до бабусі.
- Зберігайте свій авторитет перед дітьми.
Можете навчити дітей говорити «добре» на вимоги бабусі, й підходити до себе за уточненнями, як краще зробити. Діти повинні з повагою ставитися до слів, але авторитетність зберігається у мами. Бабуся так побачить, що авторитетність у мами, права на дітей у мами, і, можливо, не варто втручатися у виховання. Своїх дітей вона вже виховала, а онуків треба тільки бавити.
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