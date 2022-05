Через війну багато українських сімей стали жити разом. Проте часто люди старшого покоління вже мають власне бачення на життя й свої звички, а родичі їм заважають жити як раніше. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як бути, якщо мама нав’язує свої правила виховання для онуків.

Ольга з Харківщини через війну переїхала до мами. Проте, тут бабуся вирішила, що час зайнятися вихованням онуків, і не зважає на правила, які встановила для дітей їх мама. Крім того, вона вважає, що онуки вередливі та заважають їй. Жінка питає, як їй пояснити мамі, що це її діти, і вона сама може вирішувати усі проблеми, що не треба чіплятися до дітей, дратуватися

Ви приїхал в гості, і батьки мають свій режим дня та побут, які будуть відрізнятися від ваших. Для того, важливо проговорити правила перебування разом, бабуся весь час буде «включатися» та виховувати внуків.

Якщо ви боїтеся проговорити із своєю мамою правила, ви не позбулися відчуття маленької дитини. По-перше, поверніть собі дорослість ― ви доросла людина, яка хоче поговорити із іншою дорослою людиною.

Говорити треба про свої почуття та переживання, а не звинувачувати її. Говорити треба з повагою і тільки через свої почуття і переживання.

Якщо перемовини не діють, ваша задача ― захистити дітей.

Тільки через домовленість ви зможете вирішити питання. Критика бабусі перед онуками знижує її авторитет і робить тільки гірше, тому, поважайте одне одного. Сядьте із дітьми та проговоріть ситуацію, особливості характеру бабусі. Тому, діти мають ставитися із повагою до бабусі.

Можете навчити дітей говорити «добре» на вимоги бабусі, й підходити до себе за уточненнями, як краще зробити. Діти повинні з повагою ставитися до слів, але авторитетність зберігається у мами. Бабуся так побачить, що авторитетність у мами, права на дітей у мами, і, можливо, не варто втручатися у виховання. Своїх дітей вона вже виховала, а онуків треба тільки бавити.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.