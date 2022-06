Як потурбуватися про свійських тварин під час війни? | Все буде добре

Як подбати про домашнього улюбленця під час війни? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

– Завчасно зберіть для тварини все необхідне – їжу, переноску, миску для води, вологі серветки, гігієнічні пелюшки. На собачому ошийнику напишіть свій номер телефону. Для кішки купіть рулетку, щоб можна було вигулювати під час зупинок.

– Зберіть аптечку для вашого «хвостика»: шприци, ножиці, самофіксуючий бинт, захисний черевик на вИпадок порізу, оксид цинку в вигляді пудри для зупинки кровотечі, дезінфікуючі та знеболюючі засоби, мазь для загоєння та антидот на випадок отруєння.

– ЗаздалегІдь зробіть всі необхідні документи та щеплення. Особливо якщо збираєтесь виїжджати за кордон. Ознайомитись із правилами різних країн можна за допомогою інтерактивної карти від МЗС ( https://tripadvisor.mfa.gov.ua)

– Беріть її з собою в бомбосховище під час повітряної тривоги, а тим більше – Обстрілів. Розмовляйте, заспокоюйте, гладьте.

– Якщо тварина захворіла, а можливості звернутися до ветеринара немає, скористайтеся волонтерською онлайн-підтримкою. З будь-яким питанням можна звернутися до телеграм-каналу «Допомога власникам тварин» ( https://t.me/+Uwb2IiL2F2LedA7f). Зв’язатися з ветеринаром можна також за допомогою фундації «Galaxy Vets Foundation» – це благодійна організація американської ветеринарної мережі клінік. Консультації відбуваються в чаті з вбудованим перекладачем (https://galaxyvets.foundation/uk/)

– Якщо вам складно самостійно прогодувати домашніх улюбленців, можна звернутися до активістів Кінологічної спілки України. Вони заснували проєкт «Допомога тваринам України» і передають їжу в різні райони країни. Залиште заявку у них на сайті (https://savepetsua.yucom.org)

І головне. Якщо ви не можете взяти тварину з собою, не кидайте її на вулиці. Тим більше – на голодну смерть у зачиненій квартирі. Знайдіть притулок, який зможе взяти на перетримку. Киньте клич у соцмережах. Порадьтеся зі співробітниками проєкту «Допомога тваринам України», на їхньому сайті є контакти волонтерів по всій країні.



Більше на тему: Як діяти під час ядерної атаки

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.