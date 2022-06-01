Как позаботиться о домашних животных во время войны? | Все буде добре

Как позаботиться о домашнем любимце во время войны? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Если вы планируете эвакуироваться с собакой или кошкой:

— Заранее соберите для животного все необходимое – пищу, переноску, миску для воды, влажные салфетки, гигиенические пеленки. На собачьем ошейнике напишите свой номер телефона. Для кошки купите рулетку, чтобы можно было выгуливать во время остановок.

— Соберите аптечку для вашего «хвостика»: шприцы, ножницы, самофиксирующийся бинт, защитный ботинок на случай пореза, оксид цинка в виде пудры для остановки кровотечения, дезинфицирующие и обезболивающие средства, мазь для заживления и антидот на случай отравления.

— Заранее сделайте все необходимые документы и прививки. Особенно если собираетесь выезжать за границу. Ознакомиться с правилами разных стран можно с помощью интерактивной карты от МИД (https://tripadvisor.mfa.gov.ua)

Если вы остаетесь с животным дома:

— Берите ее с собой в бомбоубежище во время воздушной тревоги, а тем более – обстрелов. Разговаривайте, успокаивайте, гладьте.

— Если животное заболело, а возможности обратиться к ветеринару нет, воспользуйтесь волонтерской онлайн-поддержкой. С любым вопросом можно обратиться к телеграмм-каналу «Помощь владельцам животных» (https://t.me/+Uwb2IiL2F2LedA7f). Связаться с ветеринаром можно также с помощью фонда Galaxy Vets Foundation — это благотворительная организация американской ветеринарной сети клиник. Консультации проходят в чате со встроенным переводчиком (https://galaxyvets.foundation/ru/)

— Если вам сложно самостоятельно прокормить домашних питомцев, можно обратиться к активистам Кинологического союза Украины. Они основали проект «Помощь животным Украины» и передают еду в разные районы страны. Оставьте заявку у них на сайте (https://savepetsua.yucom.org)

И главное. Если вы не можете взять с собой животное, не бросайте его на улице. Тем более – на голодную смерть в закрытой квартире. Найдите убежище, которое сможет взять на передержку. Бросьте зов в соцсетях. Посоветуйтесь с сотрудниками проекта «Помощь животным Украины», на их сайте есть контакты волонтеров по всей стране.

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