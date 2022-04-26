Надійні поради: Как собрать аптечку во время войны?
Во время войны очень важно иметь при себе все необходимые лекарства, поскольку однажды они могут спасти жизнь вам или кому-то другому. Но как правильно собрать аптечку во время войны? И какие лекарства обязательно следует в нее положить? Об этом рассказывает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».
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Домашняя аптечка во время войны
Из-за возможных перебоев со снабжением проверьте свои запасы универсальных лекарств для всей семьи. Надежда Матвеева отмечает, что дома обязательно должны быть:
- жаропонижающие;
- капли для носа и спреи либо леденцы для горла, ведь температура в подвале намного ниже, так что легко можно простудиться;
- антисептики для обеззараживания кожи ― это перекись водорода и хлоргексидин;
- обязательно ― бинты, стерильные салфетки, марлевые перевязочные пакеты и пластыри;
- не помешает держать под рукой успокаивающие, антидиарейные препараты и лекарства от рвоты, ведь из-за нервов и несвежей пищи никто не застрахован от расстройств пищеварения;
- также можно подцепить бактериальные или вирусные болезни, поэтому вам понадобятся лекарства от кишечных инфекций;
- если вы когда-нибудь сталкивались с аллергией, восстановите запасы лекарства от нее ― в бомбоубежищах много раздражителей (например, пыль, плесень, клещи в старых одеялах и подушках; может проявиться пищевая аллергия);
- а также противовоспалительные капли для глаз из-за грибка, пыли и сырости в подвалах.
Не забудьте о лекарствах, которые принимаете на постоянной основе, от хронических или личных заболеваний, ― держите дома хотя бы их месячный запас!
И помните, что мы победим. Все будет Украина!
Video: Надійні поради: Как собрать аптечку во время войны?
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