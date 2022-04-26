Во время войны очень важно иметь при себе все необходимые лекарства, поскольку однажды они могут спасти жизнь вам или кому-то другому. Но как правильно собрать аптечку во время войны? И какие лекарства обязательно следует в нее положить? Об этом рассказывает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Больше по теме: Что делать, если увидели снаряд или подозрительный предмет на улице?

Домашняя аптечка во время войны

Из-за возможных перебоев со снабжением проверьте свои запасы универсальных лекарств для всей семьи. Надежда Матвеева отмечает, что дома обязательно должны быть:

жаропонижающие ;

капли для носа и спреи либо леденцы для горла , ведь температура в подвале намного ниже, так что легко можно простудиться;

антисептики для обеззараживания кожи ― это перекись водорода и хлоргексидин;

обязательно ― бинты, стерильные салфетки, марлевые перевязочные пакеты и пластыри ;

не помешает держать под рукой успокаивающие, антидиарейные препараты и лекарства от рвоты , ведь из-за нервов и несвежей пищи никто не застрахован от расстройств пищеварения;

также можно подцепить бактериальные или вирусные болезни, поэтому вам понадобятся лекарства от кишечных инфекций ;

если вы когда-нибудь сталкивались с аллергией, восстановите запасы лекарства от нее ― в бомбоубежищах много раздражителей (например, пыль, плесень, клещи в старых одеялах и подушках; может проявиться пищевая аллергия);

а также противовоспалительные капли для глаз из-за грибка, пыли и сырости в подвалах.

Не забудьте о лекарствах, которые принимаете на постоянной основе, от хронических или личных заболеваний, ― держите дома хотя бы их месячный запас!

И помните, что мы победим. Все будет Украина!

Video: Надійні поради: Как собрать аптечку во время войны? Как собрать аптечку на случай войны и какие медикаменты обязательно должны в ней быть - обсуждаем в рубрике Надійні поради в студии Все Буде Добре

Больше по теме: Как уберечься от химического оружия ― зарина, хлора, аммиака и фосфора?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.