У часи війни дуже важливо мати з собою всі необхідні ліки, бо одного дня вони можуть урятувати життя вам або комусь іншому. Та як правильно зібрати аптечку під час війни? І які ліки обов’язково треба до неї покласти? Про це розповідає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

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Домашня аптечка під час війни

Через можливі перебої з постачанням перевірте свої запаси універсальних ліків для всієї родини. Надія Матвєєва наголошує, що вдома обов’язково мають бути:

жарознижувальні ;

краплі для носа та спреї або пастилки для горла , адже температура в підвалі набагато нижча, тож легко застудитися;

антисептики для знезараження шкіри ― це перекис водню та хлоргексидин;

обов’язково ― бинти, стерильні серветки, марлеві перев’язувальні пакети і пластирі ;

також не завадить тримати під рукою заспокійливі, антидіарейні препарати і ліки від блювоти , адже через нерви та несвіжу їжу ніхто не застрахований від розладів травлення;

так само можна підчепити бактеріальні чи вірусні хвороби, тому вам знадобляться ліки від кишкових інфекцій ;

якщо ви колись стикалися з алергією, поновіть запаси ліків від неї ― у бомбосховищах багато подразників (наприклад, пил, пліснява, кліщі у старих ковдрах та подушках; може проявитися харчова алергія);

а також протизапальні краплі для очей через грибок, пил і вогкість у підвалах.

Не забудьте про ліки, які приймаєте на постійній основі, від хронічних чи особистих захворювань, ― тримайте вдома хоча б їх місячний запас!

І пам’ятайте, що ми переможемо. Все буде Україна!

Video: Надійні поради: Як зібрати аптечку під час війни? Як зібрати аптечку на випадок війни та які медикаменти обов'язково повинні в ній бути - обговорюємо у рубриці Надійні поради у студії Все Буде Добре

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