Надійні поради: Як зібрати аптечку під час війни?
У часи війни дуже важливо мати з собою всі необхідні ліки, бо одного дня вони можуть урятувати життя вам або комусь іншому. Та як правильно зібрати аптечку під час війни? І які ліки обов’язково треба до неї покласти? Про це розповідає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».
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Домашня аптечка під час війни
Через можливі перебої з постачанням перевірте свої запаси універсальних ліків для всієї родини. Надія Матвєєва наголошує, що вдома обов’язково мають бути:
- жарознижувальні;
- краплі для носа та спреї або пастилки для горла, адже температура в підвалі набагато нижча, тож легко застудитися;
- антисептики для знезараження шкіри ― це перекис водню та хлоргексидин;
- обов’язково ― бинти, стерильні серветки, марлеві перев’язувальні пакети і пластирі;
- також не завадить тримати під рукою заспокійливі, антидіарейні препарати і ліки від блювоти, адже через нерви та несвіжу їжу ніхто не застрахований від розладів травлення;
- так само можна підчепити бактеріальні чи вірусні хвороби, тому вам знадобляться ліки від кишкових інфекцій;
- якщо ви колись стикалися з алергією, поновіть запаси ліків від неї ― у бомбосховищах багато подразників (наприклад, пил, пліснява, кліщі у старих ковдрах та подушках; може проявитися харчова алергія);
- а також протизапальні краплі для очей через грибок, пил і вогкість у підвалах.
Не забудьте про ліки, які приймаєте на постійній основі, від хронічних чи особистих захворювань, ― тримайте вдома хоча б їх місячний запас!
І пам’ятайте, що ми переможемо. Все буде Україна!
Video: Надійні поради: Як зібрати аптечку під час війни?
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