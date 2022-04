У часи війни дуже важливо мати з собою всі необхідні ліки, бо одного дня вони можуть урятувати життя вам або комусь іншому. Та як правильно зібрати аптечку під час війни? І які ліки обов’язково треба до неї покласти? Про це розповідає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Через можливі перебої з постачанням перевірте свої запаси універсальних ліків для всієї родини. Надія Матвєєва наголошує, що вдома обов’язково мають бути:

Не забудьте про ліки, які приймаєте на постійній основі, від хронічних чи особистих захворювань, ― тримайте вдома хоча б їх місячний запас!

І пам’ятайте, що ми переможемо. Все буде Україна!

