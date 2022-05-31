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Ми з України: Анна і Павло виготовляють амуніцію для ЗСУ

31.05.2022

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми розповідаємо про Анну і Павла, які займаються виготовленням амуніції для українських військових. Подробиці ― далі у матеріалі.

Ми з України: Ганна та Павло виробляють амуніцію для ЗСУ | Все буде добре

У майстерні розміром, як звичайний гараж, від початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну цілодобово кипить робота. Двоє майстрів без вихідних та свят виготовляють амуніцію для військових.

Ми з України: Ганна та Павло виробляють амуніцію для ЗСУ | Все буде добре

До війни ці двоє займалися виготовленням костюмів роботів та трансформерів. Саме вони робили роботів для шоу “Маска”.

 «Ми мали робити своїх трансформерів для одного ізраїльського шоу, але сталася війна, і плани змінилися. Ми зрозуміли, що зараз, як ніколи, потрібні своїй країні. Ми почали робити наколінники, аби українським військовим було легше в бою. Тож ми взялися робити амуніцію не для вигаданих, а для справжніх супергероїв» –  сказали герої сюжету.  

Ми з України: Ганна та Павло виробляють амуніцію для ЗСУ | Все буде добре

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