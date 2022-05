Ми з України: історія про бельгійську вівчарку Кіру | Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» боєць тероборони Києва Віктор розповів про бельгійську вівчарку Кіру, яка служить з ними з перших днів війни.

«Ми будували позиції, вона до мене прийшла і просто сіла поряд. Одразу дала мені лапу. Її господарі, швидше всього, кудись виїхали, як і велика частина киян. Можливо, мали по неї приїхати пізніше, або місця в машині не було. На ошийнику про неї не було ніякої інформації, але хтось із хлопців сказав, що її буде звати Кіра, і ми всі погодилися. Вона до цього імені досить швидко звикла».

З усіх своїх собачих сил Кіра з першої ж зустрічі доводила бійцям, що може бути корисною.

«Коли ми будували позиції, передавали через неї інструменти: давали молоток, і вона його просто переносила в зубах іншим людям. З нами вона була на навчаннях зі стрільби, де був досить гучний звук від автоматів, вона нікуди не тікала, була поряд, на сторожі».

Тепер Кіра ― військова охоронниця. ТрО захищає Київ, а Кіра охороняє ТрО.

«Її служба полягає в тому, що вона проводить хлопців від місця проживання на позиції і навпаки».

Тож Кіра разом із бійцями тероборони самовіддано стоїть на варті Києва!

