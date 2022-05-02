Ми з України: история о бельгийской овчарке Кире | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України:» ежедневного дайджеста «Все буде добре» боец ​​терробороны Киева Виктор рассказал о бельгийской овчарке Кире, которая служит с ними почти с первых дней войны.

«Мы строили позиции, она ко мне пришла и просто села рядом. Сразу дала мне лапу. Ее хозяева, скорее всего, куда-то уехали, как и большая часть киевлян. Возможно, должны были за ней приехать позже, или места в машине не было. На ошейнике о ней не было никакой информации, но кто-то из ребят сказал, что пусть ее зовут Кира, и мы все согласились. Она к этому имени довольно быстро привыкла».

Из всех своих собачьих сил Кира с первой встречи доказывала бойцам, что может быть полезной.

«Когда мы строили позиции, передавали через нее инструменты: давали молоток, и она его просто переносила в зубах другим людям. С нами она была на учениях по стрельбе, где был довольно громкий звук от автоматов, она никуда не убегала, была рядом, на страже».

Теперь Кира ― военная охранница. ТрО защищает Киев, а Кира охраняет ТрО.

«Ее служба заключается в том, что она проводит ребят от места жительства на позиции и наоборот».

Так что Кира вместе с бойцами терробороны самоотверженно стоит на страже Киева!

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