Ми з України: Анна и Павел производят амуницию для ВСУ| Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы рассказываем об Анне и Павле, занимающихся изготовлением амуниции для украинских военных. Подробности ― далее в материале.

В мастерской размером, как обычный гараж, с начала широкомасштабного вторжения русских войск в Украину круглосуточно кипит работа. Два мастера без выходных и праздников изготавливают амуницию для военных.

До войны эти двое занимались изготовлением костюмов роботов и трансформеров. Именно они делали роботов для шоу «Маска».

«Мы должны были делать своих трансформеров для одного израильского шоу, но произошла война и планы изменились. Мы поняли, что сейчас как никогда нужны своей стране. Мы начали делать наколенники, чтобы украинским военным было легче в бою. Итак, мы взялись делать амуницию не для вымышленных, а для настоящих супергероев» – сказали герои сюжета.

Больше по теме: Ми з України: Сёстры из Кривого Рога создали мультфильм про украинскую «Мрію»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ